Kementan Tegaskan Lowongan Petagas Sensus Pertanian 2026 Hoaks

Kementerian Pertanian menyatakan klaim lowongan kerja Petugas Sensus Pertanian 2026 yang beredar di media sosial adalah hoaks. Masyarakat diimbau waspada dan hanya mengandalkan kanal resmi Kementan untuk informasi terpercaya.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa informasi beredar di media sosial dan aplikasi percakapan mengenai rekrutmen " Petugas Sensus Pertanian 2026" adalah hoaks.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, di Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026. Ia menegaskan Kementan tidak pernah membuka rekrutmen seperti yang disebutkan dalam informasi tersebut dan tidak bekerja sama dengan pihak manapun untuk proses pendaftaran yang mengarahkan calon pelamar ke tautan di luar kanal resmi pemerintah. Arief meminta masyarakat tidak mengklik tautan yang beredar, tidak memberikan data pribadi, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

Ia menambahkan bahwa seluruh informasi resmi Kementan hanya disampaikan melalui website dan akun media sosial resmi Kementan. Pelaksanaan sensus nasional merupakan kewenangan instansi yang berwenang dan setiap informasi rekrutmen petugas sensus selalu diumumkan melalui kanal resmi pemerintah terkait. Beberapa lembaga pemeriksa fakta juga telah menyatakan bahwa narasi tersebut merupakan informasi palsu dan berpotensi menjadi modus penipuan.

Arief menekankan bahwa penyebaran informasi palsu yang mencatat nama dan logo instansi pemerintah tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk pencurian data pribadi serta tindakan penipuan lainnya. Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com mengonfirmasi bahwa klaim lowongan kerja tersebut tidak benar dan termasuk dalam kategori hoaks. Kanal Cek Fakta Liputan6.com telah aktif sejak 2018, serta menjadi bagian dari International Fact Checking Network (IFCN) dan partner Facebook.

Layanan ini bertujuan memberikan literasi media kepada masyarakat luas dan memeriksa kebenaran informasi yang berpotensi menyesatkan





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