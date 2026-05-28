Kementan Tegas Berantas Mafia Pangan, 94 Kasus Ditangani Sepanjang 2024-2025

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama pejabat Kementan menegaskan komitmen memberantas mafia pangan. Sepanjang 2024-2025, sebanyak 94 kasus telah ditangani, termasuk beras oplosan dan penyalahgunaan pupuk. Pengawasan diperketat dan penegakan hukum tanpa kompromi.

Jakarta - Kementerian Pertanian ( Kementan ) terus memperkuat langkah pemberantasan mafia pangan yang dinilai selalu muncul saat kebijakan strategis pemerintah terkait kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan nasional dikeluarkan.

Hal ini disampaikan oleh Irham Waroihan, pejabat di lingkungan Kementan, dalam keterangan resmi di Kantor Kementan, Kamis (28/5/2026). Ia mencontohkan tata niaga minyak goreng yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Irham mengatakan setiap ada kebijakan strategis untuk kepentingan negara dan masyarakat, mafia pangan selalu bergerak mencari celah, termasuk dalam tata niaga minyak goreng. Irham menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk memastikan pasokan dalam negeri terpenuhi.

Namun, pengawasan ketat tetap diperlukan agar implementasi di lapangan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan. Jika ditemukan praktik penimbunan atau permainan harga, penegakan hukum akan dilakukan tegas dan terukur. Penegakan hukum harus memberikan efek jera agar praktik serupa tidak terulang. Kementan juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan percaya pada langkah pengawasan yang diperkuat.

Pemerintah akan terus mengambil langkah nyata, baik melalui pengawasan di lapangan maupun penguatan regulasi, dan tidak akan tinggal diam melawan mafia pangan





