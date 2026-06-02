Kementan Mendorong Integrasi Peternakan Sapi dengan Produsen Susu

Kementerian Pertanian (Kementan) telah memulai integrasi peternakan sapi dengan produsen susu di Sulawesi Selatan. Modal yang dibutuhkan cukup dengan Rp 5 miliar. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Makmun mengusung konsep Dapur Susu Indonesia (DaSI) untuk memasok kebutuhan susu ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi (MBG).

Makmun menjelaskan bahwa pemilik Dapur Susu bisa mendapat kepastian penyerapan hasil produksinya. Dalam regulasi, program MBG harus menyediakan susu setidaknya dua kali dalam sepekan bagi penerimanya. Kementan telah memulai integrasi peternakan sapi dengan produsen susu di Sulawesi Selatan. Modal yang dibutuhkan cukup dengan Rp 5 miliar.

Ini digunakan untuk mengelola sekitar 100-200 sapi sebagai pemasok susu kebutuhan MBG. Makmun memandang bahwa cara ini bisa menjadi ladang kesempatan bagi peternak dan produsen susu skala kecil atau koperasi. Industri susu cenderung masih terpusat di Pulau Jawa, sehingga ada potensi yang cukup baik di luar Jawa. Namun, ketersediaan sapi perah juga menjadi tantangan.

Maka, diusulkan adanya bantuan pemerintah kedepannya. Sebelumnya, Produksi usaha susu sapi segar lokal Boyolali, PT Susu Boyolali Andalan, meningkat hingga empat kali lipat sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada tahun lalu. Jika sebelum ada MBG kapasitas produksi mereka hanya 500 liter, kini Susu Boyolali Andalan bisa memproduksi hingga 2.000 liter susu per hari.

Dengan hadirnya program MBG, mereka pun menyuplai susu ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekitar Jawa Tengah sejak awal Januari 2025.

Menurut Dea, potensi produksi susu sapi segar dari peternak lokal se-Boyolali mencapai 100.000 liter per hari. Dengan jumlah dapur MBG yang ada di Boyolali, tingkat serapan hanya sekitar 20.000 liter. Karena itu, dia beraspirasi SPPG atau dapur MBG lain bisa diarahkan untuk menyerap produksi susu sapi dari Boyolali untuk mengatasi kekurangan stok. Ia pun menyampaikan apresiasi terhadap program MBG.

Dea berharap pelaku usaha dan UMKM lokal terus dilibatkan dalam program ini agar manfaatnya dirasakan semua lapisan masyarakat. Harapan kami sebagai pelaku usaha UMKM lokal, dapat terus berlangsung program yang baik ini dengan terus dijaga bersama-sama baik dari pemangku negara maupun seluruh masyarakat agar seluruh niat baik ini dapat terus terlaksana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku pengusaha lokal dalam program yang diadakan oleh negara ini





