Kementerian Pertanian mendorong investasi vaksin dan obat hewan melalui pembangunan pabrik modern di Takalar, Sulawesi Selatan, guna memperkuat industri peternakan, menjaga kesehatan ternak, dan mendukung ketahanan pangan. Kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra global diharapkan mempercepat kemandirian nasional dan mengisi kesenjangan kapasitas produksi.

Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen memperkuat kemandirian subsektor peternakan nasional melalui pengembangan industri vaksin dan obat hewan dalam negeri. Upaya ini diwujudkan dengan mendorong investasi pembangunan pabrik vaksin dan obat hewan modern di Kabupaten Takalar , Sulawesi Selatan, melalui kerja sama dengan sektor swasta nasional dan mitra industri global.

Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, menegaskan bahwa kebutuhan vaksin dan obat hewan nasional terus meningkat seiring pertumbuhan populasi ternak dan penguatan program ketahanan pangan, termasuk dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, kapasitas produksi vaksin unggas nasional yang dapat dipenuhi pemerintah hanya sekitar 32 persen dari kebutuhan nasional, sehingga kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra global menjadi krusial.

Pemerintah melalui Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma sedang membangun fasilitas produksi vaksin yang lebih modern, tetapi masih membuka ruang untuk kerja sama transfer teknologi, terutama untuk jenis vaksin yang saat ini masih diimpor. Potensi pasar yang besar tidak hanya untuk vaksin unggas dan sapi, tetapi juga untuk vaksin hewan kesayangan dan hewan olahraga seperti kuda, dengan permintaan yang meningkat pesat di kota-kota besar.

Kementan akan mengawal proses investasi agar memenuhi standar dan regulasi, memastikan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM nasional. Tujuannya tidak только menghadirkan industri baru, tetapi juga membangun kemandirian vaksin nasional, memperkuat biosekuriti, dan meningkatkan daya saing peternakan Indonesia. Chief Accountant China National Agricultural Development Group (CNADC) Zhou Yuegang menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Indonesia dan melihat Indonesia sebagai pasar strategis dengan potensi pertumbuhan industri peternakan yang besar.

Pihaknya akan melakukan pembahasan internal untuk memperkuat peluang investasi dan kerja sama teknologi, berharap kerja sama dapat berkembang menjadi kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Sementara itu, perwakilan PT Kawasan Industri Takalar (KITA) Rahman Arif memaparkan rencana pembangunan kawasan industri modern di Takalar yang akan terintegrasi dengan pelabuhan, logistik, industri peternakan, dan fasilitas pendukung.

Kawasan tersebut dirancang menjadi pusat pertumbuhan industri baru di Indonesia Timur, termasuk pengembangan industri vaksin dan obat hewan yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta mendukung investasi jangka panjang di subsektor peternakan dan kesehatan hewan nasional





