Kementan dan HKTI Salurkan 49 Ekor Hewan Kurban, Tanda Ekonomi Nasional Stabil

Kementerian Pertanian bersama HKTI menyalurkan 49 hewan kurban pada Idul Adha 1447 H. Wamentan Sudaryono menyebut peningkatan jumlah kurban mencerminkan kondisi ekonomi yang baik dan ketahanan pangan yang kuat. Surplus ketersediaan hewan kurban nasional mencapai 800.000 ekor.

Kementerian Pertanian bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia menyalurkan 49 ekor hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah, terdiri dari 41 ekor sapi dan delapan ekor kambing, yang didistribusikan kepada masyarakat sekitar kantor Kementan serta para pegawai.

Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI Sudaryono menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial dan syukur atas kondisi negara yang masih stabil. Menurutnya, peningkatan jumlah hewan kurban dari tahun ke tahun menunjukkan perekonomian nasional yang baik meskipun terdapat tantangan global. Sudaryono juga menekankan pentingnya ibadah kurban sebagai pengingat akan keteladanan Nabi Ibrahim dalam keikhlasan dan pengorbanan.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mensyukuri pencapaian ini, mengingat banyak negara lain yang masih menghadapi tekanan konflik dan perlambatan ekonomi. Pelaksanaan penyembelihan dipusatkan di kawasan Masjid Nurul Iman, Kementan, dengan melibatkan para Juru Sembelih Halal yang memastikan proses sesuai syariat dan higienis. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menambahkan bahwa ketersediaan hewan kurban nasional mencapai 3,2 juta ekor, melampaui kebutuhan sekitar 2,4 juta ekor, sehingga terdapat surplus 800.000 ekor.

Surplus ini mencerminkan kapasitas produksi peternakan yang kuat dan daya beli masyarakat yang meningkat. Ibadah kurban juga mengajarkan tentang ketidakabadian dunia dan pentingnya memperkuat nilai takwa serta rasa syukur. Dalam proses penyembelihan, para Juleha diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan akhir terhadap hewan guna memastikan daging yang dikonsumsi aman dan bermanfaat. Sudaryono berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial ini terus meningkat di masa mendatang





Hewan Kurban Idul Adha Kementan HKTI Ekonomi Nasional

Iduladha 2026, Emtek Sumbangkan Puluhan Ekor Hewan KurbanDi seluruh Indonesia, terdapat total 10 ekor sapi dan 59 ekor kambing. Di wilayah Jakarta, jumlahnya adalah 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing.

Prabowo Salurkan 1.098 Ekor Sapi Kurban Dibeli Menggunakan APBN Senilai Rp 100 MiliarPrabowo salurkan 1.098 ekor sapi kurban lewat APBN Rp 100 miliar. Distribusi sapi sehat dari peternak lokal ke seluruh Indonesia segera dilakukan.

Mendagri Serahkan Hewan Kurban Kemendagri dan BNPP, Bentuk Kepedulian Sosial Kepada MasyarakatPeringatan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di lingkungan Kemendagri dan BNPP jumlah hewan kurban sebanyak 360 ekor, dengan rincian 215 ekor sapi dan 145 ekor kambing.

Menteri Agama: Masjid Istiqlal Terima Pendaftaran Kurban Sampai BesokMenteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Masjid Istiqlal masih menerima pendaftaran hewan kurban hingga besok lusa. Tahun ini terkumpul 63 ekor sapi, 18 ekor kambing, dan 1 ekor domba. Daging kurban tidak dibagikan langsung ke masyarakat kecuali karyawan, melainkan disalurkan melalui masjid binaan, musala, panti asuhan, majelis taklim, perguruan tinggi Islam, pondok pesantren, dan madrasah yang memiliki relasi dengan Masjid Istiqlal. Selain itu, ada sumbangan dari non-Muslim dan Hotel Borobudur sebanyak 25 ekor sapi. Nasaruddin menekankan Iduladha sebagai momen berbagi daging untuk mengatasi krisis protein tanpa memandang agama.

