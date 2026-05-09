Kementan, Bapanas, dan Pemkab Magetan Tingkatkan Langkah Serapan Terlarang jauh di bawah harga acuan (HAP) telur ayam ras demi menjaga keberlanjutan usaha peternak

Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Pemerintah Kabupaten Magetan memperkuat langkah penyerapan telur ayam ras guna menjaga usaha peternak rakyat dari tekanan harga berlebih akibat surplus produksi telur.

Fokus utama kami adalah menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Pemerintah Kabupaten Magetan memperkuat langkah penyerapan telur ayam ras guna menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat di tengah melimpahnya produksi telur.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan secara hybrid bersama Kementan, Bapanas, asosiasi perunggasan, peternak, dan pelaku usaha. Pemerintah menilai kondisi surplus produksi telur harus dikelola secara cepat dan terukur agar tidak menekan harga di tingkat peternak. Karena itu, percepatan penyerapan, distribusi, serta penguatan konsumsi terus didorong guna menjaga stabilitas subsektor perunggasan nasional





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Agriculture And Food Surplus Production Sustainable Agriculture Demand Management Supply Chain Management Food Security

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kementan gandeng asosiasi-pelaku usaha stabilkan harga telur ayamDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng asosiasi hingga pelaku usaha guna memperkuat ...

Read more »

Harga Telur di Magetan Anjlok, BGN Minta SPPG Jawa Timur Tambah Menu Telur di Program MBGBGN minta SPPG di Jawa Timur tambah pemakaian telur dalam program MBG untuk serap telur peternak Magetan yang harganya anjlok drastis.

Read more »

Harga Telur di Magetan Anjlok, Waka BGN Instruksikan SPPG di Jatim Optimalkan Menu Telur Stabilkan HargaBadan Gizi Nasional (BGN) mengaku telah menginstruksikan SPPG di Jawa Timur (Jatim) maksimalkan gunakan menu berbahan telur bantu peternak lokal.

Read more »

Bapanas salurkan 250 ton jagung SPHP untuk peternak di MagetanBadan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog menyalurkan 250 ton jagung pakan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Kabupaten ...

Read more »