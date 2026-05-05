Kemensos Usulkan Peningkatan Kuota PPSE Hingga 20 Kali Lipat

Kementerian Sosial mengusulkan peningkatan kuota penerima Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) hingga 20 kali lipat di tahun 2026, dari 10 ribu menjadi 200 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri kegiatan bakti sosial Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Desa Purwosari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah pada Kamis, 18 Desember 2025.

Kehadiran Wamensos ini menjadi bagian dari rangkaian upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial, khususnya kemiskinan. Kementerian Sosial Republik Indonesia terus berupaya keras untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah peningkatan signifikan terhadap kuota penerima Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) pada tahun 2026. Peningkatan ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan dan memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan usaha mandiri.

Usulan peningkatan kuota PPSE ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono. Beliau mengungkapkan bahwa Kemensos telah mengajukan permohonan kepada kementerian terkait untuk meningkatkan jangkauan program dari 10 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 200 ribu KPM. Menurut Wamensos, peningkatan kuota ini sangat penting untuk memberikan stimulus yang cukup bagi masyarakat agar dapat memiliki usaha, menghasilkan pendapatan, dan pada akhirnya mencapai kemandirian ekonomi.

'Tahun ini Kemensos telah mengusulkan kepada kementerian terkait untuk meningkatkan jangkauan hingga 200 ribu keluarga penerima manfaat. Supaya mereka bisa punya usaha, mereka punya penghasilan, kemudian mereka bisa mandiri,' jelas Agus Jabo dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, 4 Mei 2026. Program PPSE ini dirancang secara khusus untuk menyasar para penerima bantuan sosial pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang berada dalam usia produktif, yaitu antara 20 hingga 50 tahun.

Dengan memberikan bantuan modal, Kemensos berharap dapat mendorong lahirnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh masyarakat. Bantuan modal yang diberikan melalui PPSE diharapkan dapat menjadi 'embrio' bagi pengembangan berbagai jenis usaha, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, hingga sektor produktif lainnya seperti peternakan ayam, budidaya ikan, dan kerajinan tangan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mencapai 'graduasi', yaitu kondisi di mana masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan sosial karena telah memiliki sumber penghasilan yang stabil dan mandiri.

Selain penguatan modal, Kemensos juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Kampung Berdaya. Program ini bertujuan untuk menggali potensi lokal dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagai contoh, Wamensos menyoroti keberhasilan program Kampung Berdaya di Desa Kalisalak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, di mana warga berhasil mengubah tanaman eceng gondok yang sebelumnya dianggap sebagai gulma menjadi produk kerajinan bernilai ekonomis tinggi.

'Misalkan mereka punya embrio usaha dagang, ternak ayam, atau ternak ikan, ya sudah kita kasih stimulus,' tambahnya. Dengan adanya peningkatan kuota PPSE yang signifikan, pemerintah berharap dapat mengubah paradigma masyarakat dari penerima bantuan pasif menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan mandiri, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup keluarga secara berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Informasi ini merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas





