Kemensos Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Lansia dan Pemutakhiran Data Bansos

Kementerian Sosial mengusung tema "Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh" untuk peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2026, sembari mengingatkan pemerintah daerah untuk memutakhirkan data bantuan sosial melalui DTSEN agar tepat sasaran bagi kelompok lansia.

Pemerintah menekankan pentingnya perhatian dan layanan yang layak bagi lansia sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi mereka dalam kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Kementerian Sosial mengusung tema "Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh" untuk peringatan Hari Lanjut Usia Nasional pada 29 Mei 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, lansia bukan beban melainkan aset pembangunan yang perlu diberdayakan. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan jumlah lansia mencapai 65,82 juta (20,31%) pada 2045, sementara usia harapan hidup naik dari 70 tahun (2015) menjadi 72 tahun (2024). Kondisi ini menjadi modal untuk mencapai bonus demografi kedua jika lansia tetap sehat dan produktif, mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program kesejahteraan lansia, termasuk operasi katarak, bantuan Atensi, alat bantu dan sarana kesehatan, pemeriksaan gratis, fisioterapi, pemenuhan hak sipil, kampanye sosial, penguatan peran duta lansia, serta program kewirausahaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional diharapkan mengajak masyarakat melihat lansia sebagai aktor pembangunan, bukan sekadar penerima bantuan. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo menekankan bahwa pengalaman lansia berharga sebagai "guru" dan tangan mereka tetap bermanfaat, sehingga perlu diberi ruang untuk tetap aktif, sehat, mandiri, dan terlibat sosial.

Masyarakat diajak meningkatkan kepedulian terhadap kelompok rentan seperti lansia. Di sisi lain, Pemerintah meminta pemerintah daerah memperbarui data penerima bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan tepat sasaran. Data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 2025 mencatat sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) diduga tidak tepat sasaran, bukan karena kelalaian pendamping, melainkan ketidakakuratan data sumber. Saifullah menegaskan pentingnya data dari tingkat RT/RW, musyawarah desa, sebelum dimasukkan ke DTSEN oleh operator data desa.

Untuk mendukung, Kemensos menyiapkan pembaruan data melalui jalur formal (melalui RT/RW, operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, verifikasi pendamping PKH/dinas sosial, dan penetapan kepala daerah) dan partisipatif (aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, Command Center 021-171, dan WhatsApp 08877-171-171). Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pemutakhiran DTSEN terus dilakukan supaya bansos tepat sasaran





