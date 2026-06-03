KemenSos: Syarat dan Prosedur Seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial menyampaikan bahwa pelamar yang dapat melamar pada seleksi PPPK guru sekolah rakyat harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan mengikuti prosedur pendaftaran yang telah ditetapkan. Seleksi administrasi akan dilakukan pada tanggal 8-16 Juni 2026, dan masa sanggah seleksi administrasi pada tanggal 18 Juni 2026. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan dipanggil mengikuti seleksi kompetensi dengan Computer Assisted Test (CAT) pada tanggal 24-25 Juni 2026.

Kementerian Sosial menyampaikan bahwa pelamar yang dapat melamar pada seleksi Penerimaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan ( PPPK ) guru sekolah rakyat adalah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan/PPG calon guru yang belum terdata sebagai guru pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ).

Selain itu, lulusan PPG Prajabatan / PPG calon guru yang sudah terdata sebagai guru bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Data Pokok Pendidikan Kemendikdasmen.

Pelamar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: usia paling rendah 20 tahun dan berusia paling tinggi 40 tahun pada saat ditetapkan sebagai bakal calon guru; tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih; tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan diserahkan pada saat pengangkatan; bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan diserahkan pada saat pengangkatan; memiliki catatan kepolisian yang bersih dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dan diserahkan pada saat pengangkatan; dan bersedia bekerja bertempat tinggal di sekitar sekolah rakyat dan/atau diprioritaskan tinggal di asrama Sekolah Rakyat.

Pelamar juga harus memiliki surat izin untuk mengikuti seleksi PPPK JF Guru pada Sekolah Rakyat yang ditandatangani oleh pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi bagi pelamar guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pelamar hanya dapat mendaftar pada satu formasi jabatan. Pelamar terlebih dahulu membuat akun sscasn di laman https://sscasn.bkn.go.id. Pelamar melakukan pendaftaran setelah login menggunakan akun sscasn masing-masing di laman https://sscasn.bkn.go.id.

Selanjutnya melengkapi pengisian data-data pendaftaran dan memilih formasi jabatan pada Sekolah Rakyat yang tersedia. Pelamar juga harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran. Apabila dokumen yang dikirimkan pelamar tidak lengkap dan/atau tidak sesuai persyaratan maka akan dinyatakan gugur. Seleksi administrasi akan dilakukan pada tanggal 8-16 Juni 2026, dan masa sanggah seleksi administrasi pada tanggal 18 Juni 2026.

Pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 19-20 Juni 2026. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan dipanggil mengikuti seleksi kompetensi dengan Computer Assisted Test (CAT) pada tanggal 24-25 Juni 2026. Pengolahan nilai seleksi kompetensi akan dilakukan pada tanggal 6-8 Juli 2026, dan penjadwalan seleksi kompetensi tambahan pada tanggal 10-11 Juli 2026. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan laman https://kemensos.go.id





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PPPK Guru Sekolah Rakyat Seleksi Pendaftaran Syarat Prosedur Kemensos Saifullah Yusuf Kemendikdasmen Kemensos

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