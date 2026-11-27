Kementerian Sosial dan Kementerian Kependudukan sepakat mengaktifkan PIK-R di Sekolah Rakyat untuk memberikan pendampingan konseling sebaya bagi siswa guna mengatasi masalah mental dan sosial secara efektif.

Program Sekolah Rakyat kini akan mendapat dukungan intensif melalui kolaborasi strategis dengan Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIK-R. Sebanyak 10 hingga 20 konselor sebaya dari PIK-R akan ditempatkan di setiap sekolah ini untuk membantu siswa berbagi cerita dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi sehari-hari. Langkah ini diambil untuk memperkuat pendekatan rehabilitasi bagi para siswa yang berasal dari latar belakang beragam.

Kerjasama Resmi Antara Kemensos dan Kemendukbangga

Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat. Penandatanganan dokumen kesepakatan tersebut resmi dilakukan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Kamis, 26 November 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji hadir sebagai saksi utama dari kolaborasi pemerintah ini.

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MoU ini memiliki nama lengkap Nota Kesepahaman Tentang Sinergi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sinergi ini dirancang untuk memastikan bahwa layanan sosial dan kesehatan mental dapat diakses oleh siswa Sekolah Rakyat secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Hadir dalam acara penandatanganan tersebut para pimpinan direktorat jenderal di bawah Kemensos, termasuk Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin.

Mekanisme Pendampingan Konseling Sebaya

Pendekatan utama dalam kerjasama ini adalah konseling antarteman sebaya yang memungkinkan siswa merasa lebih nyaman dalam menceritakan persoalan mereka. Para siswa cenderung lebih terbuka dan jujur ketika menyampaikan masalah kepada teman sebaya dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini diyakini dapat mempercepat proses pengidentifikasian masalah dan pencarían solusi yang tepat bagi setiap individu yang membutuhkan bantuan.

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PIK-R berfungsi sebagai wadah pembinaan ketahanan remaja yang dikelola, dari, dan untuk remaja. Fungsinya mencakup tempat berbagi informasi, melakukan konseling, memberikan rujukan, mengembangkan potensi diri, serta melakukan aktivitas positif dan kreatif. Dengan adanya konselor sebaya di Sekolah Rakyat, ruang untuk bercerita menjadi lebih aman dan inklusif bagi para siswa yang sedang mengalami kesulitan.

Dukungan Terhadap Kesehatan Mental Remaja

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menjelaskan bahwa program PIK-R merupakan salah satu solusi strategis untuk menangani gangguan kesehatan mental. Data menunjukkan bahwa sekitar 34,9 persen remaja di Indonesia mengalami permasalahan kesehatan mental. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia memiliki jumlah konselor dan pendidik sebaya yang sangat besar, yakni mencapai 41.897 orang yang siap membantu membangun optimisme di kalangan remaja.

Kegiatan konseling ini tidak harus dilakukan setiap hari, namun dijadwalkan secara rutin seperti satu kali atau dua kali dalam sebulan. Tujuannya adalah untuk bersama-sama bercerita, membangun optimisme, dan memastikan bahwa para siswa merasa didengar serta didukung. Pendekatan ini sejalan dengan fungsi rehabilitasi di Sekolah Rakyat yang bertujuan memberikan pemulihan holistik bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial.

Pelaksanaan dan Dampak Jangka Panjang

Kehadiran konselor sebaya dari PIK-R di Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi proses rehabilitasi siswa. Siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan dan vokasi, tetapi juga dukungan psikososial yang kuat untuk bangkit dari masalah yang mereka hadapi. Langkah ini menandai integrasi yang lebih baik antara layanan kesejahteraan sosial dan pembangunan keluarga di tingkat akar rumput.

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Kegiatan ini juga melibatkan para pejabat tinggi madya dan pratama dari kedua kementerian serta staf khusus menteri. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen institusional yang kuat terhadap keberhasilan program Sekolah Rakyat. Dengan sinergi ini, pemerintah yakin dapat menciptakan generasi muda yang lebih tangguh, sehat secara mental, dan siap menjadi masa depan bangsa yang lebih baik.