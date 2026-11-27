Kementerian Sosial dan Kemendukbangga rancang kerja sama melalui nota kesepahaman untuk mengirimkan konselor sebaya PIK-R ke Sekolah Rakyat guna mendukung rehabilitasi siswa.

Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga secara resmi menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat program Sekolah Rakyat melalui sinergi Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Kerja sama strategis ini bertujuan untuk menyediakan dukungan psikososial yang lebih baik bagi para siswa yang berasal dari berbagai latar belakang sosial.

Penandatanganan Nota Kesepahaman di Kantor Kemensos

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Kamis tanggal 26 November 2026. Kedua menteri ini hadir bersama para pejabat tinggi untuk menandatangi dokumen formal yang mengatur sinergi antara program pembangunan keluarga dan kesejahteraan sosial.

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Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, serta Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih. Kehadiran Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono dan jajaran pejabat tinggi madya dan pratama menunjukkan komitmen institusional yang kuat terhadap program ini.

Mekanisme Intervensi Konselor Sebaya di Sekolah Rakyat

Program ini akan melibatkan sebanyak 10 hingga 20 konselor sebaya dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja di setiap Sekolah Rakyat. Tujuan utama dari kehadiran konselor-konselor ini adalah untuk membantu siswa dalam berbagi cerita dan mengatasi berbagai masalah pribadi yang mereka hadapi sehari-hari di lingkungan sekolah.

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Pendekatan konseling antarteman sebaya ini memungkinkan siswa untuk merasa lebih nyaman terbuka. Siswa cenderung lebih mudah menyampaikan persoalan kepada teman sebaya dibandingkan dengan figur otoritas, sehingga persoalan dapat dideteksi lebih cepat dan dicari solusinya bersama.

Interaksi ini tidak bersifat harian, namun dijadwalkan berlangsung sekitar satu hingga dua kali dalam sebulan. Frekuensi ini dirancang agar konselor dapat membangun optimisme dan menjadi tempat bercerita yang aman bagi para remaja tanpa mengganggu jadwal pendidikan utama mereka.

Posisi Stakeholder dan Dukungan Kesehatan Mental

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan rasa syukurn atas kehadiran aksi dari teman-teman pusat informasi konseling remaja ke Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa pendekatan ini sangat dibutuhkan oleh siswa untuk mendapatkan ruang yang aman dalam menyampaikan persoalan yang mereka hadapi selama proses pembelajaran.

Menurut Gus Ipul, pendekatan konseling ini sejalan dengan fungsi rehabilitasi di Sekolah Rakyat, selain aspek pendidikan dan vokasi. Siswa Sekolah Rakyat datang dari berbagai latar belakang, sehingga dukungan psikologis ini diharapkan memberikan manfaat yang sangat besar bagi pemulihan mereka.

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Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menjelaskan bahwa program Pusat Informasi dan Konseling Remaja merupakan salah satu solusi strategis untuk permasalahan gangguan kesehatan mental. Data menunjukkan bahwa sekitar 34,9 persen remaja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental, sehingga intervensi ini sangat krusial.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya bagi Siswa

Pusat Informasi dan Konseling Remaja berfungsi sebagai wadah pembinaan ketahanan remaja yang dikelola, dari, dan untuk remaja. Wadah ini memiliki fungsi sebagai tempat untuk berbagi informasi, melakukan konseling, memberikan rujukan, mengembangkan potensi diri, serta melakukan aktivitas positif dan kreatif.

Program ini memanfaatkan 41.897 konselor atau pendidik sebaya yang ada di seluruh Indonesia. Para konselor ini ditugaskan untuk bersama-sama membangun optimisme dan menjadi tempat bercerita bagi para remaja. Tujuannya adalah menciptakan praktik baik dalam menangani problem-problem kesehatan mental yang dihadapi generasi muda.

Langkah selanjutnya adalah implementasi operasional konselor sebaya di setiap sekolah yang mengikuti program Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga akan memantau efektivitas sinergi ini dalam mendukung rehabilitasi sosial dan pembangunan keluarga yang sejahtera di Indonesia.