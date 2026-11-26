Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak ratusan Wali Asuh Sekolah Rakyat menjadi agen Perlinsos Digital untuk mendampingi masyarakat mengakses bantuan sosial secara online.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf secara resmi mendorong ratusan perwakilan dari komunitas Sekolah Rakyat untuk berperan aktif sebagai agen pendamping dalam sistem Perlinsos Digital. Langkah strategis ini diambil guna memastikan bahwa masyarakat rentan dapat mengakses layanan bantuan sosial negara dengan lebih mudah dan akurat melalui kanal digital.

Transformasi Layanan Bantuan Sosial Digital

Kementerian Sosial melakukan transformasi besar-besaran dari sistem pencatatan manual menuju layanan digital yang terintegrasi dengan data Kementerian dan Lembaga pemerintah lain. Salah satu terobosan utamanya adalah peluncuran fitur Lapor Minsos yang didukung teknologi kecerdasan buatan atau AI.

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Sistem ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi lengkap mengenai program Kemensos, mengecek status penerimaan bantuan, serta mengetahui desil kesejahteraan. Fitur ini juga memungkinkan pemantauan proses penyaluran bantuan secara real-time oleh pengguna.

Peran Kunci Wali Asuh dan Wali Asrama

Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kehadiran agen-agen Perlinsos atau relawan yang bertugas membantu orang lain, dimulai dari lingkungan terdekat seperti tetangga dan keluarga sebelum meluas ke masyarakat yang lebih luas.

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Head of Center for Data and Information at Kemensos, Joko Widiarto, memperagakan kemampuan sistem tersebut dengan mengajukan pertanyaan seputar Sekolah Rakyat dan status kelayakan bantuan. Simulasi ini menunjukkan bagaimana teknologi AI memberikan jawaban instan yang dapat diverifikasi langsung oleh para peserta.

Validasi Data Melalui Pengenalan Wajah

Pemerintah menerapkan registrasi ulang penerima bantuan sosial dengan menambahkan verifikasi biometrik berupa pengenalan wajah atau face recognition. Teknik ini bertujuan meningkatkan akurasi data yang sebelumnya hanya berbasis nama dan alamat menjadi lebih spesifik dan terpercaya.

Hingga saat ini, lebih dari 26 juta keluarga telah tercatat dalam sistem Perlinsos Digital. Namun, baru sekitar 3,3 persen yang mendaftar secara mandiri. Sisanya masih sangat bergantung pada bantuan agen untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data mereka.

Tantangan Akses dan Langkah Proaktif

Masih banyak kendala yang dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan kepemilikan telepon pintar, minimnya kemampuan teknologi, hingga kekhawatiran kehilangan bantuan yang selama ini diterima. Oleh karena itu, peran agen menjadi jembatan vital untuk mendigitalisasi akses layanan tersebut.

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Peserta pelatihan yang berasal dari berbagai Sekolah Rakyat diajarkan tahapan pendaftaran lengkap, termasuk input data kependudukan dan verifikasi wajah. Jika dinyatakan tidak layak, calon penerima dapat langsung mengetahui alasan penolakan serta mengajukan sanggahan jika terdapat ketidaksesuaian data.

Ikatan Komitmen Nasional Lima Kota

Pelatihan yang berlangsung pada tanggal 22 hingga 26 November 2026 ini diikuti oleh 990 wali asuh dan wali asrama secara serentak. Kegiatan dilaksanakan di lima lokasi utama yaitu Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Makassar dengan peserta yang tersebar dari berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, hingga Kalimantan Selatan.

Pada penutupan pelatihan di Nuanza Hotel & Convention, Cikarang, para peserta mengikrarkan diri untuk menjadi agen Perlinsos Digital. Ikrar ini menandakan komitmen mereka untuk tidak hanya mendidik siswa, tetapi juga memastikan tetangga dan keluarga yang membutuhkan dapat masuk ke dalam sistem layanan digital yang tepat sasaran.