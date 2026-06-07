KemenPU Awasi Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II untuk Tahun Ajaran 2026/2027

Kementerian Pekerjaan Umum mengawasi percepatan pembangunan 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II agar siap digunakan pada Tahun Ajaran 2026/2027. Rata-rata kemajuan fisik mencapai 71,13 persen dengan lima lokasi teratas menunjukkan progres di atas 84 persen. Kolaborasi multi-stakeholder dan penempatan tambahan tenaga kerja, termasuk dukungan TNI, menjadi kunci percepatan proyek dengan jadwal target 20 Juni 2026.

Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) sedang mengawasi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di berbagai daerah dengan target selesai digunakan pada Tahun Ajaran Baru 2026/2027. Proyek ini#terdiri dari 93 lokasi yang dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat, idealnya membutuhkan sekitar sembilan bulan namun harus dipercepat.

Hingga 4 Juni 2026, rata-rata kemajuan fisik dari seluruh proyek telah mencapai 71,13 persen dengan tren peningkatan konsisten. Sebanyak 12 lokasi bahkan telah melampaui 80 persen penyelesaian dan masuk kategori zona hijau percepatan. Pengawasan ketat oleh KemenPU mencakup pemantauan harian implementasi proyek serta penanganan cepat terhadap kendala di lapangan.

Menteri PU Dody Hanggodo tanpa menyatakan bahwa kolaborasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Danantara untuk menyelesaikan kendala finansial atau teknis, serta dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal tenaga kerja, menjadi kunci keberhasilan percepatan ini. Lima lokasi dengan progres tertinggi saat ini menjadi contoh keberhasilan percepatan pembangunan. Semarang memimpin dengan kemajuan 86,58 persen, diikuti Kabupaten Sragen (86,09 persen), Bengkulu (85,77 persen), Medan (85,69 persen), dan Kabupaten Sidenreng Rappang/Sidrap di Sulawesi Selatan (84,83 persen).

Di lokasi-lokasi tersebut, konstruksi sekolah rakyat termasuk gedung pendidikan, asrama, dan fasilitas pendukung sudah hampir selesai. Pekerjaan dilakukan secara hampir terus-menerus untuk memenuhi target akhir penyelesaian 20 Juni 2026. KemenPU juga memperkuat dukungan tenaga kerja di lapangan, dengan total sekitar 78.113 pekerja telah terserap hingga awal Juni 2026, yang juga memberikan kontribusi pada ekonomi lokal. Sinergi multi-stakeholder antara kontraktor, tim manajemen konstruksi, pemerintah daerah, dan penyedia pembiayaan dipertahankan untuk menjamin kelancaran proyek meski waktu pengerjaan yang sangat singkat.

Dengan progres yang terus membaik dan dukungan sumber daya yang kuat, KemenPU optimis seluruh proyek Sekolah Rakyat Tahap II akan siap digunakan untuk Tahun Ajaran 2026/2027. Kesiapan fasilitas pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan akses pendidikan berkualitas di berbagai daerah, sesuai dengan arahan Presiden. Pemerataan akses pendidikan menjadi langkah penting untuk masa depan bangsa, dan pembangunan sekolah rakyat adalah wujud konkret dari komitmen tersebut.

Oleh karena itu, monitoring dan penanganan kendala secara real-time oleh KemenPU tetap essential hingga proyek ini tuntas





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Sekolah Rakyat Kemenpu Pembangunan Percepatan Tahun Ajaran 2026/2027

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