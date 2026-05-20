KemenPPPA Luncurkan Peraturan Presiden 87/2025 Untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital

KemenPPPA meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) 87 tahun 2025 tentang peta jalan pelindungan anak di ranah dalam jaringan untuk memperkuat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Dengan adanya Perpres 87/2025, diharapkan perlindungan anak di ruang digital dapat semakin optimal.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan Peraturan Presiden (Perpres) 87 tahun 2025 tentang peta jalan pelindungan anak di ranah dalam jaringan memperkuat penerapan PP Tunas dalam menciptakan perlindungan bagi anak di ruang digital .

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Muhammad Ihsan menyampaikan aturan tersebut dapat memperkuat PP Tunas karena memperjelas koordinasi lintas lembaga dan kementerian terkait pelindungan anak di ranah dalam jaringan. Lewat PP Tunas, harapannya pelindungan anak di ruang digital bisa semakin optimal. Selain regulasi, proteksi anak di ruang digital juga perlu didukung dengan kolaborasi yang lebih erat antar pemangku kepentingan





