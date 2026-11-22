KemenPPPA dan KPOTI menutup Festival Anak Bermain 2026 di GBK dengan 17 permainan tradisional. Acara ini bertujuan mengurangi kecanduan gawai dan melestarikan budaya nasional bagi generasi muda.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia ( KPOTI) telah mengakhiri rangkaian Festival Anak Bermain 2026 dengan acara puncak di area Car Free Day (CFD) Kawasan Gelora Bung Karno ( GBK), Jakarta. Kegiatan kolaboratif ini menghadirkan 17 jenis permainan tradisional secara gratis sebagai sarana pemenuhan hak anak untuk bermain di tengah gempuran teknologi digital.

Memenuhi Hak Anak dan Melawan Kecanduan Gawai

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Choiri Fauzi, menegaskan bahwa bermain adalah hak fundamental bagi setiap anak. Acara ini sejalan dengan tema Hari Anak Sedunia 2026 yang menekankan bahwa nilai-nilai kebersamaan, kebhinekaan, sportivitas, dan kreativitas dari permainan rakyat merupakan bekal penting untuk masa depan mereka. Kegiatan ini bertujuan mengurangi kecanduan gawai dan menumbuhkan nilai-nilai luhur dalam diri generasi muda.

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Delapan Ribuan Pengunjung Meriahkan Festival di GBK

Festival Anak Bermain yang dimulai sejak 1 November 2026 setiap Minggu pagi ini secara keseluruhan telah menampung sekitar 5.160 pengunjung yang ikut memeriahkan rangkaian acara. Pada edisi puncak yang digelar di area CFD FX Sudirman, Gelora Bung Karno, Jakarta, sebanyak 1.290 pengunjung berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas fisik dan tradisional yang disediakan oleh panitia penyelenggara.

17 Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Hadir Gratis

Pada puncak festival, panitia menghadirkan berbagai jenis permainan rakyat dan olahraga tradisional secara gratis kepada masyarakat. Kegiatan fisik tersebut meliputi memutar gasing, bermain congklak, melompat di petak engklek, hingga berjalan di atas egrang dan bakiak. Kegiatan ini digelar bekerja sama dengan Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPK-GBK) untuk menyediakan ruang publik yang aman dan menyenangkan bagi keluarga.

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Peringatan Hari Anak Sedunia 2026 sebagai Momentum Budaya

Peringatan Hari Anak Sedunia 2026 dengan tema yang menggaungkan kembali ke permainan rakyat dan olahraga tradisional menjadi momen tepat bagi anak, remaja, dan keluarga. Acara ini bertujuan untuk menyeimbangkan gaya hidup modern dengan kearifan lokal dan budaya nasional. Kegiatan ini juga diisi dengan pernyataan bersama untuk mendukung pemenuhan hak anak atas waktu luang dan kesempatan bermain yang layak.

Visi KPOTI Melestarikan Objek Pemajuan Kebudayaan

Ketua Umum KPOTI, Arsjad Rasjid, menyambut baik kolaborasi ini sebagai upaya menghidupkan kembali permainan rakyat dan olahraga tradisional sekaligus mempererat kebersamaan di tengah masyarakat. Arsjad menjelaskan bahwa KPOTI adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang didirikan pada tahun 2019. Organisasi ini memiliki misi menjadi platform kolaboratif nasional dan global dalam pemajuan kebudayaan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peran Komunitas Lokal dan Mitra Strategis

Kegiatan festival ini melibatkan berbagai komunitas peduli budaya, seperti Traditional Games Returns (TGR), Temen Main, dan Komunitas Pelangi. Kehadiran mereka bersama dengan workshop bermain tradisional diharapkan dapat menghidupkan kembali permainan rakyat di era digital. KPOTI berharap festival ini dapat terus dikembangkan di berbagai daerah melalui kolaborasi dengan komunitas pelestari permainan dan mitra strategis setempat agar manfaatnya lebih luas.