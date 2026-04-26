Kemenpora dan Pihak Terkait Terima Sertifikasi HAKI di Hari KI Sedunia 2026

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI bersama sejumlah pihak menerima sertifikasi hak kekayaan intelektual dari DJKI Kementerian Hukum dalam peringatan Hari KI Sedunia 2026 dengan tema olahraga. Kemenpora mendukung penuh kegiatan ini dan berharap dapat mendorong pertumbuhan industri olahraga nasional.

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ( Kemenpora RI) bersama dengan berbagai pihak terkait menerima sertifikasi hak kekayaan intelektual dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia 2026 yang berlangsung di Jakarta.

Peringatan tahunan ini mengusung tema sentral olahraga, dan Kemenpora menyambut antusias serta mendukung penuh kegiatan tersebut dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri olahraga nasional. Perayaan Hari KI Sedunia 2026 diwujudkan melalui kegiatan Car Free Day (CFD) yang diselenggarakan secara serentak di 33 provinsi di seluruh Indonesia, berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pemilihan CFD sebagai wadah perayaan selaras dengan tema Hari KI Sedunia 2026, yaitu “Kekuatan Kekayaan Intelektual dalam Dunia Olahraga”.

Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI dalam menunjang inovasi dan menciptakan industri olahraga yang bernilai ekonomi tinggi. Pusat perayaan Hari KI Sedunia 2026 di Jakarta berlokasi di kawasan Sarinah. Rangkaian acara yang digelar meliputi jalan santai sebagai bentuk kampanye peningkatan kesadaran KI, senam bersama untuk memeriahkan suasana, hiburan musik yang menghibur, serta talkshow interaktif yang menghadirkan para pelaku industri olahraga dan pemegang lisensi hak siar tayangan olahraga.

Talkshow ini menjadi wadah penting untuk bertukar informasi dan pengalaman terkait perlindungan KI dalam industri olahraga. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) RI, Gunawan Suswantoro, menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Hari KI Sedunia 2026, terutama karena tema yang diangkat berkaitan erat dengan dunia keolahragaan. Beliau menekankan bahwa Kemenpora sedang dalam proses open bidding untuk posisi Deputi Pengembangan Industri Olahraga, dan berharap dapat mengembangkan lebih banyak item, khususnya untuk produk-produk industri olahraga.

Gunawan juga mengajak seluruh pelaku industri untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual mereka kepada Kementerian Hukum dan HAM, karena hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk-produk keolahragaan mendapatkan perlindungan hak cipta yang memadai. Kemenpora berencana menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperkuat mitigasi dan perlindungan industri olahraga melalui paten dan hak cipta. Selain itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menjelaskan alasan pemilihan olahraga sebagai tema utama peringatan Hari KI Sedunia 2026.

Beliau menyoroti perkembangan pesat industri olahraga yang telah menjadi industri dengan skala ekonomi yang sangat besar, terutama dalam cabang olahraga seperti sepak bola dan cabang olahraga lainnya. Supratman menjelaskan bahwa HAKI memiliki peran yang sangat signifikan dalam dunia olahraga, mulai dari merek, sponsor, hingga paten yang terdapat dalam ekosistem olahraga. Banyak hal yang seringkali tidak terlihat secara visual, namun memiliki nilai kekayaan intelektual yang besar.

Peringatan Hari KI Sedunia 2026 ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan HAKI dalam mendukung pertumbuhan industri olahraga yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Dengan perlindungan HAKI yang kuat, industri olahraga Indonesia dapat lebih berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, peringatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem perlindungan HAKI yang kondusif bagi perkembangan industri olahraga di Indonesia





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hari Sadar Bising Sedunia 29 April 2026, Jaga Pendengaran agar Tak Berujung TuliHindari Tuli, dokter paparkan pentingnya jaga pendengaran di Hari Sadar Bising Sedunia 2026.

Read more »

Jakarta Pertamina Enduro Selangkah Lagi Juara Proliga 2026, Gresik Phonska Dipaksa Tunduk di Final Proliga 2026!Berita Jakarta Pertamina Enduro Selangkah Lagi Juara Proliga 2026, Gresik Phonska Dipaksa Tunduk di Final Proliga 2026! terbaru hari ini 2026-04-25 00:23:33 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Rekap Hasil Piala Thomas-Uber: Kejutan Bulgaria, Indonesia Menang 5-0Piala Thomas-Uber 2026 resmi merampungkan hari pertama di Forum Horsens, Denmark, Jumat (24/4/2026).

Read more »

Cuaca Hari Ini Minggu 26 April 2026: Hujan Ringan Berpotensi Guyur Jakarta Siang HariCuaca di wilayah Jabodetabek pada Minggu (26/4/2026) diprediksi didominasi kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Berikut prakiraan cuaca hari ini dari BMKG

Read more »

Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026: Warga Jakarta Tumpah Ruah Ramaikan Fun Walk di SarinahPeringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026 digelar melalui kegiatan Car Free Day di berbagai provinsi se-Indonesia.

Read more »

Hari KI Sedunia 2026, Vidio Tekankan Pentingnya Dukung Atlet Lewat Live Streaming LegalVidio sebagai pemegang lisensi hak siar tayangan olahraga besar di Indonesia mengajak masyarakat untuk nonton secara legal dalam Hari KI Sedunia 2025.

Read more »