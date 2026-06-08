Kemenperin Perkuat Verifikasi Emisi GRK untuk Daya Saing Industri Hijau

Kementerian Perindustrian menguatkan layanan validasi dan verifikasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui BBSPJIA yang terakreditasi KAN, dengan menyerahkan sertifikat pertama ke PT Lami Packaging Indonesia sebagai langkah konkret mendukung transformasi menuju ekonomi hijau dan Net Zero Emission.

Kementerian Perindustrian menguatkan upaya transformasi industri menuju ekonomi hijau dengan memperkuat implementasi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang kredibel serta terstandarisasi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa verifikasi emisi GRK adalah bagian penting dalam membangun industri nasional yang berdaya saing global, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tuntutan pasar internasional. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emission dan penguatan daya saing industri di pasar global. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyatakan penguatan layanan validasi dan verifikasi emisi GRK menjadi strategi Kemenperin untuk mempercepat implementasi industri hijau.

Keberadaan lembaga validasi dan verifikasi yang kompeten, independen, dan terakreditasi sangat penting membantu industri menjalankan agenda dekarbonisasi serta memenuhi regulasi global yang semakin ketat. BSKJI memperkuat infrastruktur standardisasi dan jasa industri, termasuk pengembangan Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) emisi GRK yang memenuhi standar nasional maupun internasional. LVV Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) telah mempersiapkan sistem manajemen sejak 2024 sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17029:2019, lalu mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Sertifikat Akreditasi Nomor LVV-025-IDN.

BBSPJIA kemudian menyerahkan Sertifikat Pernyataan Verifikasi Emisi GRK kepada PT Lami Packaging Indonesia, perusahaan manufaktur kemasan aseptik berbasis kertas. Kepala BBSPJIA Yuni Herlina Harahap menerangkan proses verifikasi dilakukan menyeluruh melalui asesmen dokumen, evaluasi metodologi dan perhitungan emisi, hingga verifikasi lapangan ke fasilitas produksi PT Lami Packaging pada 31 Maret hingga 3 April 2026, serta独立 review internal guna tetap objektif dan kredibel.

Kegiatan tersebut mengacu pada standar SNI ISO 14064-1:2018 dan SNI ISO 14064-3:2019 sesuai ketentuan akreditasi KAN, dengan ruang lingkup mencakup sektor general manufacturing termasuk industri kemasan makanan dan minuman. PT Lami Packaging Indonesia merupakan perusahaan multinasional sekaligus pabrik kemasan aseptik pertama di Indonesia yang melayani kebutuhan industri makanan dan minuman. Kemenperin menilai penyerahan sertifikat tersebut menjadi wujud sinergi pemerintah dan dunia usaha mendukung program dekarbonisasi nasional.

Melalui layanan validasi dan verifikasi yang kredibel, independen, dan terstandarisasi, diharapkan industri Indonesia semakin kompetitif di pasar global serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian target industri hijau dan Net Zero Emission Indonesia





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Verifikasi Emisi GRK Kemenperin LVV BBSPJIA Net Zero Emission

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