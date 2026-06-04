Kemenperin Dorong Restrukturisasi Industri Susu untuk Dukung Program MBG

Kementerian Perindustrian mendorong industri pengolahan susu memanfaatkan program restrukturisasi untuk meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan, sementara kapasitas nasional baru 49 persen.

Kementerian Perindustrian ( Kemenperin ) mendorong industri pengolahan susu nasional untuk memanfaatkan program restrukturisasi mesin dan peralatan guna meningkatkan kapasitas produksi . Langkah ini dinilai krusial untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus meningkat.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria, melaporkan bahwa kebutuhan susu untuk program MBG pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan. Namun, kapasitas industri pengolahan susu nasional saat ini baru mampu memenuhi sekitar 49 persen dari kebutuhan tersebut. Karena itu, pihaknya mendorong pemanfaatan program restrukturisasi yang telah disediakan pemerintah. Program restrukturisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kapasitas industri pengolahan susu hingga 35 persen.

Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas fiskal dan non-fiskal untuk mendukung program ini, seperti super deduction tax dan pembebasan bea masuk impor barang modal. Kemenperin juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 40 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan restrukturisasi mesin dan peralatan pada industri makanan dan minuman. Peraturan ini bertujuan mendorong pemanfaatan teknologi produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Selain itu, integrasi peternakan sapi dengan produsen susu juga mulai dilakukan, seperti di Sulawesi Selatan, dengan modal yang dibutuhkan sekitar Rp5 miliar. Kemenko Pangan juga merancang Peraturan Menteri Koordinator untuk menjamin rantai pasok pangan lokal bagi program MBG. Kesenjangan antara produksi susu nasional dan kebutuhan MBG menjadi perhatian serius Komisi VII DPR RI, yang mempertanyakan langkah konkret pemerintah selanjutnya.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan industri pengolahan susu nasional dapat lebih berdaya saing dan mendukung program prioritas pemerintah dalam peningkatan gizi masyarakat. Pemerintah optimistis melalui program restrukturisasi dan berbagai insentif, kapasitas produksi susu nasional akan meningkat signifikan. Kemenperin terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Dukungan investasi seperti yang dilakukan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk sebesar Rp1,14 triliun untuk pasokan susu UHT juga menjadi angin segar bagi program MBG.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan peternak, target penyediaan susu untuk program MBG diharapkan dapat tercapai secara bertahap





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Industri Susu Program MBG Restrukturisasi Kemenperin Kapasitas Produksi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Satgas MBG dan BUMD uji coba CNG untuk dapur MBG di RembangSatuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Rembang Migas Energi (RME) ...

Read more »

Kampus Boleh Kelola SPPG, Mendiktisaintek Dorong Peran Riset dalam Program MBGMendiktisaintek Brian Yuliarto dorong perguruan tinggi dirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai teaching factory dan riset gizi stunting.

Read more »

KPAI: Copot Kepala BGN Tak Cukup, MBG Harus Dievaluasi TotalProgram MBG membutuhkan mekanisme evaluasi yang berbeda dibanding program pemerintah pada umumnya.

Read more »

Dadan Cs jadi Tersangka Korupsi Program MBG, PDIP: Tata Kelola MBG Harus Dibenahi MenyeluruhCharles Honoris menegaskan bahwa kasus yang menjerat eks pimpinan BGN itu menjadi momentum untuk pembenahan di tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Read more »