Kementerian Pariwisata meluncurkan ARMY Visits Jakarta Guide sebagai bagian dari inisiatif Purple Jakarta untuk menyambut penggemar BTS pada Desember 2026.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi memperkenalkan ARMY Visits Jakarta Guide, sebuah panduan wisata digital yang dirancang khusus untuk menyambut para penggemar K-pop dari berbagai negara dalam rangkaian inisiatif Purple Jakarta. Peluncuran resmi dilakukan pada Jumat, 20 November 2026, di Jakarta, sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan kunjungan wisatawan asing menjelang gelaran konser grup musik BTS.

Panduan ini hadir sebagai respons terhadap antusiasme tinggi penggemar yang diperkirakan akan memadati Ibukota pada akhir tahun. Tujuan utamanya adalah membantu para ARMY merencanakan itinerarium perjalanan mereka dengan lebih efisien, memastikan bahwa waktu yang mereka miliki di Jakarta tidak hanya digunakan untuk menonton konser, tetapi juga untuk mengeksplorasi potensi wisata dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia.

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Mekanisme Panduan Wisata Digital BTS

Panduan ARMY Visits Jakarta Guide ini berfungsi sebagai alat bantu praktis yang menyediakan informasi komprehensif mengenai berbagai aspek kunjungan wisatawan. Dokumentasi ini mencakup rekomendasi destinasi wisata, tips transportasi, pilihan kuliner khas, serta aktivitas rekreasi yang dapat disesuaikan dengan minat dan durasi masing-masing penggemar selama berada di Indonesia.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan bahwa panduan digital ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang istimewa bagi setiap pengunjung yang datang dari luar negeri. Ia menekankan bahwa tujuan pemerintah bukan hanya menyambut kehadiran penggemar, tetapi juga mengajak mereka untuk merasakan kekayaan budaya, sejarah, dan sisi modern dari Jakarta secara menyeluruh.

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Dengan adanya panduan terstruktur ini, wisatawan diharapkan dapat mengatur waktu kunjungan ke berbagai lokasi dengan lebih terencana. Hal ini penting untuk mengurangi kepadatan di area tertentu dan memastikan distribusi pengunjung merata ke berbagai titik wisata yang tersebar di seluruh wilayah Jabodetabek.

Program Visual dan Inisiatif Purple Jakarta

Sebagai bagian integral dari inisiatif Purple Jakarta yang berlangsung dari 22 hingga 30 Desember 2026, pemerintah kota menyiapkan atraksi visual yang massal. Sebanyak delapan ikon utama Ibu Kota akan diterangi pencahayaan bernuansa ungu selama periode 25 hingga 30 Desember 2026 sebagai tanda sambutan bagi para penggemar.

Daftar lokasi yang akan dihiasi pencahayaan ungu tersebut meliputi Monumen Nasional, Gelora Bung Karno, Simpang Susun Semanggi, Bundaran HI, Kota Tua Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Taman Mini Indonesia Indah, dan Museum Nasional Indonesia. Selain bangunan fisik, nuansa ungu juga akan dihadirkan melalui layar digital di kawasan strategis seperti Sudirman-Thamrin, Fatmawati, Bundaran Senayan, Blok M, Gedung Sapta Pesona, dan Balai Kota.

Kehadiran visual tema ungu ini dirancang untuk menciptakan suasana spesial yang dapat dinikmati oleh wisatawan, terutama pada sore hingga malam hari. Para penggemar BTS didorong untuk menyertakan lokasi-lokasi ini dalam agenda perjalanan mereka guna merasakan atmosfer khas Jakarta yang menyambut kedatangan mereka.

Dampak Wisata dan Agenda Kegiatan Konsumen

Konser BTS dijadwalkan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Kehadiran ribuan penggemar dalam jumlah besar ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi sektor pariwisata, kuliner, dan peritel di Jakarta. Pemerintah melalui Kemenpar berupaya memastikan bahwa manfaat ekonomi ini dapat diakses secara luas oleh masyarakat lokal.

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Namun, manfaat terbesar akan diperoleh jika wisatawan dapat menyebarkan kunjungan mereka ke berbagai titik daya tarik. Destinasi budaya dan sejarah seperti Museum Nasional Indonesia, Kota Tua Jakarta, Masjid Istiqlal, dan Gereja Katedral menawarkan pengalaman mendalam tentang keberagaman budaya ibu kota. Sementara itu, area urban kreatif seperti Sarinah, M Bloc Space, Little Tokyo, Grand Indonesia, dan SCBD Jakarta menjadi favorit untuk belanja dan gaya hidup.

Bagi pengunjung yang mencari rekreasi, tersedia berbagai pilihan mulai dari Pantjoran PIK, Ancol, Dunia Fantasi, hingga Taman Margasatwa Ragunan. Agenda tematik khusus juga disiapkan, termasuk Noraebang and Purple Installation di Sarinah, Purple Experience di Museum Nasional dan Hotel Borobudur Jakarta, serta Special Tour for ARMY di Kota Tua Jakarta.

Jadwal Lengkap Acara Pendukung Konser BTS

Salah satu agenda utama adalah Purple Village yang akan diselenggarakan di Hutan Kota GBK pada 27 Desember 2026. Acara ini mencakup Purple Run, Purple Market, Purple Stage, dan Purple Area yang dirancang untuk memberikan pengalaman interaktif bagi para penggemar. Selain itu, Weekend Market di kawasan SCBD juga menjadi tempat pertemuan sosial bagi komunitas.

Bagi pecinta panorama kota, tersedia pilihan seperti UP at Thamrin Nine, Planetarium dan Observatorium Jakarta, Open Top Tour, dan Golden Hour Bus. Sebuah agenda highlights lainnya adalah Jakarta Light Festival: Magical Christmas yang akan hadir di Bundaran HI pada 24-26 Desember serta 31 Desember 2026, menambah variasi kegiatan malam yang menarik untuk dinikmati.