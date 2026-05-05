KemenPANRB Susun Regulasi Pengganti KepmenPANRB 16/2025, PPPK Paruh Waktu dan Downgrade Jadi Prioritas

Kementerian PANRB menyusun regulasi baru pengganti KepmenPANRB 16/2025 dengan fokus pada nasib PPPK paruh waktu, PPPK downgrade, dan batas usia pensiun. Forum honorer berharap regulasi ini dapat memberikan pengakuan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi PPPK.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) saat ini sedang dalam proses penyusunan regulasi baru yang akan menggantikan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.

Langkah ini mendapat perhatian besar dari berbagai forum dan kelompok honorer, yang menyampaikan harapan agar regulasi pengganti tersebut dapat secara komprehensif mengatur berbagai aspek terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu (P3K PW), PPPK yang mengalami penurunan jabatan (downgrade), serta batas usia pensiun (BUP). Herlambang Susanto, Sekretaris Jenderal Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik), menyatakan bahwa rencana rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2026 menjadi momentum bagi forum-forum honorer untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah.

Mereka berharap agar regulasi baru ini dapat memberikan kepastian dan kejelasan status bagi seluruh PPPK, terutama mereka yang berada dalam kategori paruh waktu dan yang mengalami penurunan jabatan. Herlambang menekankan pentingnya regulasi yang mengakomodasi kebutuhan dan kondisi PPPK paruh waktu dan downgrade, sehingga status mereka lebih terjamin dan diakui secara resmi oleh negara.

Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan yang optimal bagi ASN PPPK, khususnya PPPK paruh waktu yang masih menghadapi berbagai kendala terkait penggajian dan tunjangan. Banyak PPPK paruh waktu yang masih menerima gaji yang belum mencapai 100% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan jumlah penerima tunjangan juga masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, forum-forum honorer mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) dengan anggaran belanja pegawai yang melebihi 30% dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk gaji PPPK paruh waktu, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan yang lebih layak dan setara dengan rekan-rekan ASN lainnya. Selain peningkatan gaji, forum-forum honorer juga mengusulkan agar gaji PPPK paruh waktu dapat dianggarkan dari pos barang dan jasa, seperti yang pernah dilakukan saat proses pengangkatan honorer menjadi ASN sebelumnya.

Hal ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi Pemda dalam mengalokasikan anggaran, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan anggaran. Lebih lanjut, forum-forum honorer menekankan pentingnya regulasi yang memastikan bahwa penyelesaian masalah honorer tidak dilakukan dengan cara mengalihkan mereka menjadi tenaga lepas atau outsourcing. Mereka khawatir bahwa dengan adanya batasan belanja pegawai sebesar 30% atau keterbatasan anggaran lainnya, pemerintah akan memilih untuk tidak mengangkat honorer menjadi ASN, melainkan mengalihkannya menjadi tenaga lepas atau outsourcing, yang statusnya kurang terjamin dan kesejahteraannya lebih rendah.

Oleh karena itu, mereka berharap agar regulasi baru ini dapat memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan bagi masalah honorer, dengan tetap mengutamakan pengangkatan mereka menjadi ASN. Regulasi yang baik diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan pengakuan yang layak bagi seluruh ASN PPPK, termasuk PPPK paruh waktu dan yang mengalami penurunan jabatan.

KemenPANRB diharapkan dapat mempertimbangkan secara serius aspirasi dari berbagai forum honorer dalam penyusunan regulasi baru ini, sehingga regulasi tersebut dapat benar-benar mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ASN PPPK. Proses penyusunan regulasi ini juga diharapkan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari forum-forum honorer, Pemda, dan ahli hukum, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan akuntabel.

Dengan regulasi yang jelas dan komprehensif, diharapkan dapat tercipta sistem kepegawaian yang lebih profesional, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh ASN PPPK. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang memadai terkait regulasi baru ini kepada seluruh ASN PPPK, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan media sosial.

Dengan demikian, regulasi baru ini dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien di seluruh Indonesia





