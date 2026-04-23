Kemenlu Imbau Jemaah Haji RI Patuhi Aturan di Arab Saudi, Sorotan Global: Ketegangan di Selat Hormuz hingga Inovasi China

Kementerian Luar Negeri mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk mematuhi aturan di Arab Saudi. Berita ini juga menyoroti konsumsi energi Masjidil Haram yang sangat besar, ketegangan geopolitik di Selat Hormuz, perkembangan teknologi di China dan Jepang, serta isu-isu domestik seperti demonstrasi di Kalimantan Timur dan kasus korupsi kuota haji.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku selama berada di Arab Saudi . Imbauan ini disampaikan seiring dengan pelaksanaan ibadah haji yang semakin dekat dan meningkatnya jumlah jemaah yang akan beribadah.

Peningkatan jumlah jemaah haji memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi demi kelancaran dan keamanan ibadah. Hal ini termasuk memahami dan mengikuti tata tertib di Masjidil Haram, area pemondokan, serta selama prosesi ibadah haji. Selain itu, jemaah haji juga diimbau untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri selama berada di tanah suci. Di tengah kesiapan menyambut jutaan umat Muslim, Masjidil Haram terus menjadi pusat perhatian.

Fakta menarik yang terungkap adalah konsumsi energi yang sangat besar untuk menerangi dan mengoperasikan seluruh fasilitas masjid. Tagihan listrik bulanan Masjidil Haram mencapai sekitar 15 juta riyal Saudi, setara dengan 64 miliar rupiah. Konsumsi energi ini didukung oleh infrastruktur yang luas, termasuk lebih dari 8.000 kamera pengawas, 120.000 unit lampu, sistem audio dengan 8.000 pengeras suara, sistem pendingin berkapasitas 155.000 ton, serta ratusan eskalator dan layar interaktif.

Pengungkapan ini bertepatan dengan selesainya proyek perluasan ketiga Masjidil Haram, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampung hingga lebih dari 2 juta jemaah. Beberapa pihak mengusulkan agar biaya operasional yang besar ini ditopang melalui pungutan khusus dari hotel dan pelaku usaha di Mekkah untuk memastikan keberlanjutan layanan. Lonjakan jemaah selama bulan Ramadan juga menjadi perhatian pihak berwenang dalam mengantisipasi kepadatan. Selain isu ibadah haji dan operasional Masjidil Haram, berbagai peristiwa global juga mencuri perhatian.

Ketegangan di Selat Hormuz meningkat setelah Iran memperketat kontrol dan menangkap kapal asing, memicu ancaman serangan baru dari Israel. Situasi ini menyebabkan harga minyak melonjak dan mengancam stabilitas ekonomi global. Di sisi lain, Iran mengeksekusi hukuman mati terhadap seorang anggota organisasi Mujahedeen-e Khalq atas tuduhan mata-mata untuk Mossad, badan intelijen Israel. Sementara itu, China terus mengembangkan sistem transportasi kereta api berkecepatan tinggi, meskipun beberapa rute mengalami sepi penumpang.

Jepang juga mengumumkan revisi peraturan ekspor peralatan pertahanan untuk memperluas kerja sama dengan negara mitra. Di dalam negeri, demonstrasi besar-besaran terjadi di Kalimantan Timur memprotes kebijakan Gubernur terkait anggaran mobil dinas dan renovasi kantor. Kasus korupsi kuota haji juga kembali menjadi sorotan dengan pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah oleh KPK. Selain itu, China berencana membangun “rumah kaca” di Bulan sebagai shelter teknologi untuk robot, dan persaingan antara Oppo Find X9s Pro dan OnePlus 15 semakin memanas.

Seorang siswa dari Sulawesi Selatan, Rehan, juga berhasil meraih prestasi membanggakan di bidang pendidikan





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Haji Arab Saudi Kementerian Luar Negeri Masjidil Haram Selat Hormuz Iran Israel China Jepang Kalimantan Timur Korupsi

United States Latest News, United States Headlines

