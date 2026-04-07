Kemenkumham Usulkan RUU Kebebasan Umat Beragama untuk Lindungi Semua Keyakinan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengusulkan pembentukan RUU Kebebasan Umat Beragama untuk menjamin keadilan dan kebebasan berekspresi bagi seluruh pemegang keyakinan di Indonesia, sebagai respons terhadap kasus intoleransi dan kekerasan berbasis agama.

KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kebebasan Umat Beragama untuk menjamin keadilan dan kebebasan berekspresi bagi seluruh pemegang keyakinan di Indonesia. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan bahwa instansinya telah memulai pembicaraan dengan Kementerian Agama terkait usulan ini. Namun, Pigai tidak merinci waktu pasti pembicaraan tersebut dilakukan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR pada Selasa, 7 April 2026, Pigai mengutip tanggapan dari Menteri Agama yang menyatakan keberatan jika hanya berfokus pada RUU Perlindungan Umat Beragama. Pigai menjelaskan bahwa jika hanya RUU Perlindungan Umat Beragama yang diakomodasi, maka pemerintah hanya akan memberikan perlindungan kepada agama-agama yang diakui secara resmi. Hal ini memicu kekhawatiran karena Indonesia memiliki kelompok-kelompok pemegang keyakinan lokal yang signifikan, seperti Sunda Wiwitan, yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Banten, dan keyakinan-keyakinan lainnya yang mungkin tidak masuk dalam kategori agama yang diakui secara formal. Pigai menekankan bahwa usulan pembentukan RUU Kebebasan Umat Beragama ini masih dalam tahap perdebatan, terutama karena paradigma yang ada di Indonesia saat ini lebih menekankan pada upaya perlindungan daripada kebebasan. Pigai berharap titik temu dapat ditemukan pada tahun 2027 atau 2028. Usulan pembentukan RUU Kebebasan Umat Beragama ini disampaikan sebagai respons terhadap tingginya kasus intoleransi dan kekerasan berbasis agama yang masih terus terjadi di Indonesia. \Kasus intoleransi terbaru terjadi pada Jumat pekan lalu, di mana rumah jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) Tesalonika di Kecamatan Teluknaga, Tangerang, Banten, disegel setelah jemaat menjalankan ibadah Jumat Agung. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten Tangerang menempelkan kertas sebagai penanda penyegelan dan memotong papan nama yayasan rumah doa tersebut. Penyegelan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2022 tentang ketertiban umum, yang mengatur tentang persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk tempat ibadah. Tindakan ini memicu kontroversi dan menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kebebasan beragama di daerah tersebut. Keputusan penyegelan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi umat beragama dalam menjalankan ibadah mereka dan menegaskan kebutuhan mendesak untuk adanya regulasi yang lebih jelas dan inklusif yang melindungi hak-hak seluruh pemegang keyakinan di Indonesia. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali interpretasi dan penerapan peraturan daerah agar tidak menghambat kebebasan beragama dan tidak mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas agama atau keyakinan. Kejadian ini juga menyoroti pentingnya dialog antar-agama dan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dan saling pengertian di tengah masyarakat. \Perdebatan mengenai RUU Kebebasan Umat Beragama menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya insiden intoleransi di berbagai daerah. Kasus penyegelan POUK Tesalonika hanyalah salah satu contoh dari banyak kasus serupa yang terjadi di Indonesia. Pembentukan RUU ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi hak-hak semua warga negara dalam menjalankan keyakinan mereka tanpa diskriminasi atau gangguan. RUU ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa terkait kebebasan beragama, mencegah tindakan intoleransi, dan memastikan bahwa pemerintah memiliki mekanisme yang efektif untuk menegakkan hak asasi manusia di bidang agama. Selain itu, RUU ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi, saling menghormati, dan keberagaman. Pembahasan lebih lanjut mengenai RUU ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi keagamaan, kelompok masyarakat sipil, dan pakar hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa RUU ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, Konstitusi Republik Indonesia, dan standar internasional. Proses penyusunan RUU ini juga harus mempertimbangkan pandangan dan aspirasi dari berbagai kelompok agama dan keyakinan untuk menciptakan regulasi yang inklusif dan adil bagi semua warga negara Indonesia





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RUU Kebebasan Umat Beragama Kemenkumham Intoleransi Kebebasan Beragama Hak Asasi Manusia

United States Latest News, United States Headlines

