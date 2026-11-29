Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah memperketat pengawasan Indikasi Geografis Kopi Arabika Dombu Sigi untuk memastikan kualitas, ketertelusuran, dan kesejahteraan petani di Sigi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah memperkuat langkah pengawasan terhadap Indikasi Geografis Kopi Arabika Dombu Sigi. Langkah strategis ini diambil untuk menjamin kualitas, reputasi, dan daya saing produk unggulan daerah tersebut di pasar nasional maupun internasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Hendrik Pagiling menegaskan bahwa pengakuan Indikasi Geografis bukan sekadar label administratif. Pengakuan ini merupakan jaminan karakteristik, kualitas, dan reputasi yang harus dijaga bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rantai nilai produk kopi.

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Mekanisme Pengawasan Kualitas dan Standar Produksi

Pengawasan intensif dilakukan melalui kunjungan dan pemantauan langsung terhadap pengelolaan Kopi Arabika Dombu Sigi di wilayah Gempiri, Kabupaten Sigi. Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memastikan bahwa seluruh proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran kopi tetap selaras dengan dokumen deskripsi Indikasi Geografis yang telah disahkan.

Pemeriksaan lapangan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi kualitas sekaligus memastikan identitas dan reputasi produk unggulan daerah tetap terlindungi dari praktik yang dapat merusak integritas merek. Fokus utama adalah memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari panen hingga distribusi, mematuhi standar ketat yang berlaku.

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Posisi Pemangku Kepentingan dan Kolaborasi Industri

Dalam kunjungan tersebut, tim Kantor Wilayah bertemu dengan pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Dombu Sigi serta Direktur Gampiri Lestari, Andi Rustandi. Mereka membahas secara detail mengenai pengelolaan hasil panen, proses sortasi berdasarkan tingkatan mutu, serta penguatan sistem ketertelusuran produk dari hulu hingga hilir.

Hendrik Pagiling mendorong Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis untuk memperkuat pembinaan kepada petani. Langkah ini krusial untuk menjaga standar produksi yang tinggi dan memastikan ketertelusuran produk agar Kopi Arabika Dombu Sigi semakin berdaya saing di kancah global.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah juga turut mendorong pengembangan rantai pemasaran dan perluasan akses pasar. Kolaborasi strategis dilakukan dengan Asosiasi Kopi Spesial Indonesia melalui kegiatan pameran dan promosi bersama untuk meningkatkan visibilitas produk di mata konsumen domestik dan mancanegara.

Dampak Nyata dan Prospek Pasar Internasional

Pemasaran Kopi Arabika Dombu Sigi saat ini telah menjangkau sejumlah daerah, termasuk Gorontalo dan Manado. Label Indikasi Geografis daerah dan nasional telah digunakan secara efektif dalam pemasaran produk ke sejumlah wilayah di Indonesia hingga pasar internasional, antara lain Denmark, Australia, dan Nepal.

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Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran penggunaan Indikasi Geografis oleh pihak eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar dan aturan merek telah dijalankan dengan baik oleh seluruh anggota asosiasi dan mitra produksi.

Kakanwil menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani sebagai pelaku utama. Kopi Arabika Dombu Sigi diharapkan mampu berkembang menjadi komoditas unggulan yang meningkatkan kesejahteraan petani dan menggerakkan perekonomian daerah secara berkelanjutan.