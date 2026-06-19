Kemenkum Serahkan lahan 6,3 Hektare di Tangerang untuk Sekolah Rakyat, Mensos Ucapkan Terima Kasih

Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat tanah seluas 6,3 hektare di Tangerang kepada Kementerian Sosial untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Kolaborasi ini diharapkan mendukung program prioritas pemerintahan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghadiri acara Penyerahan Sertifikat Tanah dari Kemenkum kepada Kemensos untuk Sekolah Rakyat di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.

Acara ini menandai hibah lahan seluas sekitar 6,3 hektare di Kota Tangerang yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Penyerahan sertifikat tanah dilakukan secara langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos yang disapa Gus Ipul tersebut mengungkapkan rasa terima kasih atas langkah kolaborasi antar kementerian, mengingat kesulitan memperoleh tanah untuk gedung permanen Sekolah Rakyat di daerah Tangerang.

Acara dimulai pukul 09.00 WIB dengan pertunjukan dari siswa Sekolah Rakyat berbagai daerah seperti SRMA 10 Jakarta, SRMA 9 Jakarta, SRMA 13 Bekasi, dan SRMA 33 Tangerang Selatan. Mereka menampilkan silat, pidato empat bahasa, paduan suara, dan puisi. Menkum Supratman menyambut antusias penampilan siswa. Gus Ipul menjelaskan bahwa lahan untuk Sekolah Rakyat biasanya disediakan oleh pemerintah daerah, namun kali ini Kementerian Hukum berinisiatif dan berkoordinasi dengan Kemensos.

Selain lahan di Tangerang, Menkum juga berencana memberikan aset pribadi berupa lahan dan bangunan di Sulawesi Tengah untuk Sekolah Rakyat. Gus Ipul menyoroti perkembangan positif siswa selama 11 bulan belajar berasrama di Sekolah Rakyat, yang menjadi mais 24 jam dengan pendampingan guru dan wali asuh. Menkum Supratman menyatakan proses penyerahan lahan sudah berlangsung sejak lama hingga sertifikat dapat diserahkan hari ini. Ia berharap kontribusi ini Mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan mewujudkan cita-cita bersama untuk bangsa





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Sekolah Rakyat Kementerian Sosial Kementerian Hukum Hibah Lahan Tangerang

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