Kemenkop Pastikan Manajer Kopdes Merah Putih Tidak Gantikan Pengurus

Kementerian Koperasi menegaskan bahwa manajer dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hanya menjalankan fungsi operasional dan tidak menggantikan peran pengurus yang merupakan pemegang mandat utama dari anggota koperasi. Pengurus tetap bertanggung jawab atas keputusan strategis.

Kementerian Koperasi Republik Indonesia memberikan jaminan bahwa kehadiran manajer dalam Koperasi Desa dan Kelurahan ( Kopdes/Kel ) Merah Putih tidak akan menggantikan posisi dan fungsi vital dari pengurus yang terpilih.

Manajer akan berperan sebagai elemen penting dalam pengelolaan operasional koperasi, namun tetap berada di bawah kendali dan arahan dari pengurus yang merupakan representasi langsung dari anggota koperasi. Hal ini ditegaskan oleh Asisten Deputi Bidang Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi, Try Aditya Putra, saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Jasa Karyawan Kantor Berita ANTARA (Kokantara) di Jakarta pada Kamis, 23 April 2026.

Try Aditya Putra menjelaskan bahwa pengurus, sebagai pemegang mandat utama dari anggota, akan tetap menjadi penentu arah strategis koperasi. Seluruh keputusan penting dan berdampak besar akan tetap berada di tangan rapat anggota, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi koperasi. Manajer, dalam konteks ini, bertugas melaksanakan kebijakan dan program yang telah disepakati oleh pengurus dan anggota, serta memastikan kelancaran operasional sehari-hari koperasi.

Dengan demikian, kehadiran manajer diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan Kopdes Merah Putih, tanpa mengurangi peran sentral pengurus dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut, Try Aditya Putra menyoroti pentingnya pemisahan pembukuan antara unit usaha yang dijalankan oleh Kopdes Merah Putih. Pemisahan ini dianggap krusial untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi.

Dengan pembukuan yang terpisah, anggota koperasi dapat dengan mudah memantau kinerja masing-masing unit usaha dan memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan didistribusikan secara adil dan sesuai dengan prinsip koperasi. Selain itu, pemisahan pembukuan juga akan memudahkan proses audit dan pengawasan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau praktik korupsi.

Para peserta yang berhasil lolos dalam proses seleksi akan ditempatkan untuk bekerja di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Agrinas Pangan Nusantara, dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun. Agrinas Pangan Nusantara memiliki mandat khusus untuk bertanggung jawab atas pembangunan fisik infrastruktur Kopdes Merah Putih. Selain itu, Agrinas juga akan menjalankan pengelolaan operasional koperasi selama dua tahun pertama, sebelum kemudian diserahkan sepenuhnya kepada pengurus yang terpilih.

Tahap awal rekrutmen 30 ribu manajer ini sejalan dengan rencana operasional 30 ribu Kopdes Merah Putih yang dijadwalkan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Agustus mendatang. Kehadiran Agrinas Pangan Nusantara sebagai mitra strategis diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan pengoperasian Kopdes Merah Putih, serta memastikan keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang. Try Aditya Putra menegaskan kembali bahwa dalam struktur organisasi koperasi, pengurus tetap memegang posisi yang lebih tinggi daripada manajer.

Pengurus bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan mandat yang diberikan oleh rapat anggota, sementara manajer berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Dengan kata lain, manajer, meskipun berasal dari BUMN, tetap harus berpedoman pada hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Pengurus memiliki fungsi utama sebagai pengelola, namun dalam situasi tertentu, ketika terdapat keterbatasan sumber daya manusia (SDM), pengurus dapat menunjuk manajer untuk membantu dalam menjalankan operasional koperasi.

Kementerian Koperasi saat ini sedang menyusun skema kerja sama yang jelas antara pengurus dan manajer, untuk memastikan hubungan kerja yang harmonis dan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik. Skema ini diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif mengenai peran, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing pihak, sehingga dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan atau tumpang tindih tugas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Kopdes Merah Putih dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh anggota.

Kemenkop berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada Kopdes Merah Putih, agar dapat menjadi motor penggerak perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat





