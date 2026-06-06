Kemenkop Alirkan Rp17 Miliar Pinjaman Lunak untuk Koperasi Produksi Tebu dan Pabrik Kecap di Kediri

Pemerintah melalui Kementerian Kooperasi telah mengucurkan pinjaman lunak senilai Rp17 miliar untuk dua koperasi di Kediri, Jawa Timur. Dana ini digunakan untuk mengembangkan sektor produksi tebu dan mendirikan pabrik kecap, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar koperasi fokus pada ekonomi riil. Pinjaman ditandatangani dalam MoU antara Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya dan Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat, yang juga berencana meningkatkan kapasitas produksi gula merah hingga dua kali lipat. Kemenkop mengalokasikan sekitar Rp2 triliun yearly untuk pengembangan koperasi nasional. Program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis terintegrasi melalui KDMP serta memperkuat ekonomi desa.

Kementerian Kooperasi ( Kemenkop ) telah mengucurkan pinjaman lunak senilai Rp17 miliar kepada dua koperasi di Kediri , Jawa Timur. Pinjaman ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sektor produksi tebu dan rencana pendirian pabrik kecap , sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong koperasi kembali fokus pada kegiatan produksi riil.

Penyerahan dana ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dan Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat. Kerja sama ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan tebu untuk pabrik PT Indogula Jayabaya tahap II di Desa/Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, serta untuk mendukung rencana Koperasi Kana dalam mendirikan pabrik kecap. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pemerintah secara konsisten mendorong koperasi untuk berfokus pada sektor produksi yang dapat berkontribusi pada perekonomian nasional.

Ia menjelaskan bahwa dana diberikan melalui lembaga pengelola dana bergulir untuk kebutuhan mesin dan pengolahan. Pinjaman lunak ini merupakan tahap awal komitmen pemerintah untuk memajukan koperasi di Kediri, dengan rencana peninjauan kembali untuk tambahan alokasi saat pabrik baru terealisasi. Secara nasional, Kemenkop mengalokasikan sekitar Rp2 triliun per tahun untuk pengembangan usaha koperasi di seluruh Indonesia. Fasilitas pinjaman lunak tidak hanya disalurkan untuk sektor riil, tetapi juga untuk produksi secara luas, agar koperasi di berbagai daerah dapat berkembang.

Pemerintah melalui Kemenkop juga mendorong koperasi untuk mengembangkan produk olahan seperti kecap, saus, sambal, dan lainnya yang nantinya dapat dipasarkan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ketua Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat, Jonathan Danang Wardhana, menyampaikan apresiasi atas dukungan ini. Koperasinya yang saat ini memproduksi gula merah dengan kapasitas 50 ton per hari berharap kapasitas bisa meningkat menjadi 100 hingga 150 ton per hari dengan dukungan mesin dan teknologi. Sebagian hasil gula merah akan digunakan sebagai bahan baku pabrik kecap.

Sementara itu, Ketua Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri, Desi Permatasari, menilai langkah ini memberdayakan sinergi antara petani dan pelaku ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan gula nasional. Kemenkop apresiasi karena koperasi di Kediri mampu menyerap tebu dari petani lokal, menciptakan ekosistem yang menjaga stabilitas pasar dan pendapatan petani. Dengan demikian, pinjaman ini tidak hanya meningkatkan kapasitas koperasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang positif dan berkelanjutan bagi sektor產 gula nasional.

Selain kabar tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai program strategis nasional. Program ini mencakup 530 unit di Jawa Timur tersebar di tujuh kabupaten dan 531 unit di Jawa Tengah tersebar delapan kabupaten. Presiden menyatakan KDMP akan menjadi solusi komprehensif bagi petani dalam memecahkan masalah pupuk, modal, dan distribusi hasil panen, sekaligus memperkuat ekonomi desa. Bupati Trenggalek berharap koperasi Merah Putih dapat mewujudkan prinsip Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi kerakyatan.

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Kemenkop Pinjaman Lunak Koperasi Kediri Tebu Pabrik Kecap Produksi Presiden Prabowo Subianto Koperasi Desa Merah Putih Gula Merah

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