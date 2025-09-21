Kemenkominfo Buka Rekrutmen Pandu Literasi Digital 2025: Upaya Memperkuat Kapasitas Digital Masyarakat

Kementerian Komunikasi dan Digital membuka rekrutmen Pandu Literasi Digital Tahun 2025 untuk memperkuat kemampuan literasi digital masyarakat. Program ini terbuka untuk berbagai kalangan dan akan melalui serangkaian seleksi ketat. Para Pandu Literasi Digital akan berperan sebagai agen perubahan di akar rumput.

Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital membuka rekrutmen Pandu Literasi Digital Tahun 2025. Program ini dirancang untuk menjaring individu dari berbagai latar belakang, mulai dari dunia pendidikan, aparatur pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat umum.

Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan literasi digital masyarakat di seluruh Indonesia, selaras dengan visi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang cakap digital. Rekrutmen ini menjadi langkah krusial dalam upaya menyebarkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital, memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital.\Seleksi Pandu Literasi Digital merupakan tahap awal dari serangkaian tahapan rekrutmen yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Proses seleksi ini dirancang secara komprehensif untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Calon Pandu Literasi Digital akan dibekali dengan pemahaman konseptual dan kompetensi praktis literasi digital, berlandaskan pada empat pilar utama: Cakap Digital, Aman Digital, Budaya Digital, dan Etika Digital. Mereka akan dilatih untuk mampu mengedukasi masyarakat, dimulai dari tingkat akar rumput, mengenai pentingnya literasi digital. Persyaratan untuk mendaftar sangat terbuka, dengan pendidikan minimal S1 untuk semua segmen (kecuali pelaku usaha yang minimal D3). Kriteria lainnya meliputi kepemilikan perangkat digital dan akses internet, minat aktif dalam kegiatan literasi, pemahaman mendalam tentang konsep literasi digital, kesediaan untuk berkontribusi minimal 6 bulan, serta kemampuan untuk menyampaikan informasi teknis dengan bahasa yang mudah dipahami. Pengalaman dalam pelatihan atau penyuluhan akan menjadi nilai tambah.\Proses rekrutmen akan melibatkan beberapa tahapan seleksi, dimulai dari seleksi administrasi, tes kompetensi digital, wawancara, hingga penetapan hasil akhir. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui tautan resmi yang disediakan sesuai dengan segmen masing-masing. Calon peserta wajib mengisi formulir, melampirkan Curriculum Vitae (CV) singkat, pas foto terbaru, surat motivasi, dan portofolio. Batas akhir pendaftaran ditetapkan pada tanggal 28 September 2025 pukul 23.59 WIB. Peserta yang lolos seleksi akan berperan sebagai relawan yang aktif menggerakkan transformasi digital di tengah masyarakat. Jadwal lengkap pelaksanaan rekrutmen mencakup pengumuman hasil seleksi pada 13 Oktober 2025. Partisipasi dalam program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi digital, sekaligus memberdayakan mereka untuk memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Program ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, meningkatkan daya saing bangsa, dan memperkuat ketahanan nasional di era digital





KompasTV / 🏆 22. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Literasi Digital Rekrutmen Kemenkominfo Pandu Literasi Digitalisasi Pendidikan

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jakarta Illustration and Creative Arts Fair 2025 Dibuka 18 September 2025, Libatkan 100 Seniman LebihPergelaran Jakarta Illustration and Creative Arts Fair 2025 hadir di Senayan City Jakarta, tampilkan 100 seniman dari 25 negara dengan tema New Heights.

Baca lebih lajut »

Pendaftaran KJMU Tahap 2 Tahun 2025 Masih Buka, Dapat Rp 9 JutaPendaftaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II Tahun 2025 masih dibuka hingga 22 September 2025.

Baca lebih lajut »

Merayakan Cerita dan Merawat Ingatan di Pesta Literasi 2025 AmbonPesta Literasi di Ambon Angkat Tema Tanah dan Air

Baca lebih lajut »

Pemerintah Patok Kebutuhan Investasi RI 2025 Capai Rp 7.593 T, Begini RinciannyaPemerintah Prabowo menetapkan target investasi Rp 7.593 triliun untuk 2025, sejalan dengan RKP 2025.

Baca lebih lajut »

.idFest 2025 wadahi inovasi digital talenta muda melalui DeveloperDayAcara .idFest 2025 yang digelar Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menghadirkan DeveloperDay untuk mewadahi para talenta digital muda terbaik ...

Baca lebih lajut »

Pesta Literasi Indonesia 2025 Hidupkan Ruang Perjumpaan di Makassardiskusi panel “Bumi dan Batin: Sebuah Percakapan”, menghadirkan penulis dan jurnalis Zaky Yamani, psikiater dr. Andreas Kurniawan, Sp.KJ

Baca lebih lajut »