Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan meluncurkan Dashboard SPPT-TI di Hotel Sari Pacific pada 26 November 2026 untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi penegakan hukum.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah resmi mengoperasikan sistem informasi pelaporan penegakan hukum yang terintegrasi. Peluncuran ini dilakukan secara langsung oleh Menko Polkam Dudung Abdurachman di Hotel Sari Pacific pada Kamis, 26 November 2026. Sistem tersebut dinamai sebagai Dashboard Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi atau SPPT-TI. Langkah ini diambil guna memenuhi prinsip transparansi pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat luas.

Mekanisme Integrasi Data Hukum Digital

Sistem Dashboard SPPT-TI memungkinkan publik mengakses informasi mengenai tahapan proses hukum secara real time. Mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan dan layanan pemasyarakatan dapat dipantau. Kemenko Polkam bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara dalam merancang sistem tersebut. Integrasi data ini dirancang untuk memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan terpadu bagi setiap warga negara.

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Prinsip dasar dari peluncuran dashboard ini adalah penguatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di bidang penegakan hukum. Masyarakat kini memiliki akses informasi perkembangan perkara secara langsung tanpa harus menunggu informasi resmi dari instansi tertentu. Sistem ini tetap mengutamakan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Posisi Stakeholder dan Dukungan Pemerintah

Dudung Abdurachman menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SPPT-TI membutuhkan komitmen dan sinergi dari seluruh aparat penegak hukum. Ia meminta seluruh kementerian atau lembaga yang terlibat untuk terus berkomitmen memperkuat integrasi data antarlembaga. Koordinasi, evaluasi, dan penguatan integrasi data harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas sistem. Presiden Prabowo Subianto melihat sistem ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

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Kementerian Politik dan Keamanan memiliki tugas utama mensinkronisasi, mengoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan di bidang politik dan keamanan. Dashboard ini menjadi instrumen nyata bagi Menko Polkam untuk memantau proses yang dijalankan oleh aparat penegak hukum secara langsung. Apabila ditemukan tahapan penanganan perkara yang belum berjalan sesuai ketentuan, sistem ini memungkinkan evaluasi dan perbaikan segera. Dudung juga menyebutkan adanya media center yang dapat mengakses masukan dari masyarakat untuk mengendalikan proses hukum.

Dampak Nyata bagi Masyarakat dan Prosedur Selanjutnya

Peluncuran SPPT-TI diharapkan dapat meminimalkan kesimpangsiuran informasi yang sering terjadi dalam sistem peradilan pidana. Masyarakat dapat memantau penyelesaian perkara tanpa kebingungan atau menunggu waktu yang lama untuk memperoleh kejelasan. Sistem ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi persoalan seperti penumpukan perkara dan kelebihan masa penahanan atau overstaying. Dengan keterbukaan informasi, warga negara dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan, efektif, dan berkeadilan.

Sebagai langkah lanjutan, akan diadakan rapat teknis yang dipimpin oleh Kepala BSSN bersama kementerian terkait. Rapat ini bertujuan untuk membahas teknis sistem dan memastikan tidak ada kekurangan di lapangan. Dudung Abdurachman memastikan pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem secara berkelanjutan. Setiap masyarakat dapat mengakses sistem ini untuk melihat proses hukum yang sedang dijalani oleh diri mereka atau anggota keluarga.