Kemenko Pangan mendorong diversifikasi konsumsi pangan lokal untuk ketahanan nasional. Sekretaris Kasan dan Wagpu Saleh mendorong pengurangan ketergantungan beras demi pangan aman dan terjangkau.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan secara resmi mendorong percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026 yang berlangsung pada Selasa (17/11/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung terhadap ketidakstabilan geopolitik global yang mengancam stabilitas pasokan komoditas pangan utama dunia. Kegiatan peringatan ini dihadiri oleh pejabat tinggi pemerintah dan dilaksanakan di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta.

Kasan Tekankan Urgensi Ketahanan Pangan Nasional

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kasan, menyampaikan bahwa perayaan Hari Pangan Sedunia 2026 merupakan momentum kritis untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pola konsumsi yang beragam dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa keberagaman sumber pangan menjadi faktor penentu utama dalam memastikan masyarakat Indonesia dapat mengakses pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau sepanjang waktu. Menurut Kasan, sistem pangan nasional yang tangguh hanya dapat terwujud jika seluruh elemen masyarakat mulai memanfaatkan potensi lokal yang melimpah di tanah air.

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Kasan menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mengubah paradigma konsumsi masyarakat yang selama ini terlalu bergantung pada satu jenis komoditas saja. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mengambil langkah konkret dengan mengonsumsi pangan bergizi, mengurangi pemborosan makanan, serta memberikan dukungan penuh terhadap produk pangan lokal. Perubahan besar dalam sistem pangan nasional tidak akan tercapai secara instan, melainkan melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh masyarakat bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor pangan.

Wagpu Saleh Ajarkan Alternasi Konsumsi Beras

Sambil memperkuat narasi utama diversifikasi pangan, Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa menjelaskan bahwa strategi pengurangan ketergantungan terhadap beras dapat dilakukan melalui pengembangan sorgum, porang, dan berbagai komoditas alternatif lainnya. Saleh menegaskan bahwa diversifikasi pangan bukan sekadar wacana, melainkan strategi nyata untuk menciptakan sumber pangan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan konsumsi lokal di berbagai daerah. Ia menyebut bahwa upaya substitusi beras dengan komoditas lain seperti sorgum dan porang sudah mulai diterapkan sebagai bagian dari solusi jangka panjang.

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Menurut Saleh, pengembangan komoditas alternatif ini sangat penting dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional di tengah fluktuasi harga dan pasokan beras global. Ia mendorong agar seluruh pihak mendukung inovasi dan kolaborasi dalam menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan sistem pangan nasional yang mandiri dan berdaya saing. Komitmen ini sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem pangan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Dampak Langsung Terhadap Kesejahteraan Petani

Kemenko Pangan dan Kementerian Pertanian sepakat bahwa pembangunan sistem pangan harus mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat peran sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kasan menegaskan bahwa keberhasilan diversifikasi pangan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani lokal melalui perluasan pasar bagi komoditas non-beras. Dengan semangat gotong royong, kedua kementerian berkomitmen untuk mewujudkan sistem pangan Indonesia yang mandiri, tangguh, dan mampu memberikan keadilan ekonomi bagi para produsen pangan di pedesaan.

Melalui peringatan Hari Pangan Sedunia 2026, seluruh pihak diajak untuk memperkuat komitmen bersama mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat pangan. Kedaulatan pangan ini bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyatnya secara adil dan merata. Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan kolaborasi intensif antar-sektor, Indonesia diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan pangan di masa depan.

Masa Depan Kebijakan Pangan Berkelanjutan

Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 menjadi titik tolak bagi implementasi kebijakan pangan jangka panjang yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kemenko Pangan terus mengawal agar setiap program diversifikasi tidak hanya menyentuh aspek produksi, tetapi juga distribusi dan aksesibilitas harga di tingkat akar rumput. Melalui pendampingan yang lebih intensif, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem pangan yang lebih resilien terhadap guncangan eksternal. Masyarakat diharapkan terus berperan aktif dalam mendukung produk lokal sebagai bentuk nyata ketahanan nasional.

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Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian Pertanian, Harianto, memastikan bahwa seluruh data dan pernyataan dari pejabat terkait telah diverifikasi untuk memastikan akurasi informasi yang disampaikan kepada publik. Laporan lengkap mengenai perkembangan program diversifikasi pangan dan dampaknya terhadap pasar lokal akan terus dipantau oleh tim penyusun kebijakan pangan. Seluruh informasi terkait strategi ketahanan pangan nasional akan tersedia untuk publik melalui kanal resmi pemerintah.