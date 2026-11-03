Kemenkeu Tolak Jadi Pemegang Saham BEI Meski POJK 13/2026 Izinkan

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan penolakan Kemenkeu menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia demi menjaga netralitas regulator, meskipun POJK 13 Tahun 2026 mengizinkan partisipasi institusi negara.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan secara tegas bahwa Kementerian Keuangan tidak akan mengambil bagian sebagai pemegang saham di Bursa Efek Indonesia. Penegasan ini dilontarkan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 3 November 2026, sebagai respons langsung terhadap terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 yang membuka peluang kepemilikan saham bagi institusi pemerintah.

Alasan Fundamental Penolakan Partisipasi Saham

Suahasil Nazara menjelaskan bahwa posisi abstain tersebut didasari oleh kebutuhan untuk mempertahankan batasan yang jelas antara fungsi negara dan entitas bisnis komersial. Ia menekankan bahwa Kementerian Keuangan memegang mandat sebagai regulator dan pembuat kebijakan makroekonomi, yang menuntut netralitas tinggi dalam pengawasan pasar.

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Sebaliknya, Bursa Efek Indonesia beroperasi sebagai organisasi komersial yang bergerak di ekosistem bisnis pasar modal. Suahasil Nazara memaparkan bahwa meleburkan kedua fungsi tersebut dalam satu kepemilikan akan menciptakan konflik kepentingan yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan negara yang baik dan prinsip pengelolaan kas negara.

Menurut Menkeu, menjaga jarak dalam kepemilikan saham justru memperkuat kredibilitas Kementerian Keuangan sebagai pengawas yang independen. Langkah ini memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang dihasilkan tidak terkesan memihak atau menguntungkan entitas bursa secara spesifik demi keuntungan kepemilikan.

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Sinyal Agresif Danantara Indonesia untuk Investasi

Berbeda dengan sikap Kementerian Keuangan, Danantara Indonesia menunjukkan minat yang jauh lebih agresif untuk masuk ke dalam struktur kepemilikan Bursa Efek Indonesia. Lembaga pengelola dana investasi negara ini telah menyatakan ketertarikannya yang kuat untuk mengakuisisi porsi saham melalui mekanisme demutualisasi yang sedang berlangsung.

Rosan Perkasa Roeslani, selaku Chief Executive Officer Danantara Indonesia, mengungkapkan bahwa perhitungan strategis lembaga tersebut mengarah pada penyerapan saham di kisaran lima hingga sepuluh persen. Angka tersebut merupakan estimasi awal yang didasarkan pada model bisnis dan tujuan jangka panjang pengelolaan dana abadi negara.

Keterbukaan Danantara Indonesia ini mencerminkan visi yang berbeda dalam memanfaatkan aset strategis nasional. Sebagai pengelola dana negara dengan mandat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi langsung dalam ekuitas bursa dianggap sebagai instrumen investasi yang dapat memberikan dividen berkelanjutan bagi kas negara.

Reaksi Resmi dan Prospek Demutualisasi BEI

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, merespons dinamika ini dengan menyatakan bahwa proses seleksi kandidat pemegang saham institusional masih berjalan sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa transparansi dalam valuasi akan dijaga demi menjaga profesionalitas pasar modal nasional.

Jeffrey Hendrik juga mencatat bahwa pihak bursa saat ini masih menutup rapat rincian angka valuasi dan belum dapat mengungkapkan nilai penawaran maupun teknis negosiasi secara spesifik. Langkah konservatif ini diambil untuk memastikan bahwa proses demokratisasi kepemilikan saham berjalan tanpa tekanan atau spekulasi pasar yang berlebihan.

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Proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia saat ini telah memasuki fase krusial perubahan Anggaran Dasar perusahaan. Perubahan fundamental ini telah mendapatkan persetujuan mutlak melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan membuka peluang besar bagi pihak eksternal untuk menjadi pemegang saham sah.

Komitmen Koordinasi Lintas Lembaga Keuangan

Meski menolak menjadi pemegang saham, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjamin bahwa dukungan penuh pemerintah terhadap reformasi pasar modal akan tetap berlanjut. Dukungan ini akan diimplementasikan melalui koordinasi lintas lembaga yang intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pihak Bursa Efek Indonesia.

Kementerian Keuangan berkomitmen untuk melakukan pemantauan melekat atas setiap kebijakan reformasi struktural yang diambil oleh otoritas bursa. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh perubahan sistem berjalan selaras dengan stabilitas sistem keuangan nasional dan kepentingan investor jangka panjang.

Suahasil Nazara menambahkan bahwa pemantauan ini juga mencakup evaluasi pencapaian target-target dari rencana aksi yang telah disusun oleh regulator. Langkah terukur ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan efisiensi pasar modal Indonesia di masa depan.