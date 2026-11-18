Kementerian Keuangan mempercepat penyusunan aturan pelaksanaan Pusat Finansial Internasional Indonesia guna mendukung ekosistem keuangan global di Indonesia.

Kementerian Keuangan sedang dalam proses intensif untuk merampungkan serangkaian peraturan pelaksanaan terkait Pusat Finansial Internasional Indonesia. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, menegaskan bahwa kementerian tersebut telah melakukan pembahasan mendalam dengan berbagai unit di dalam kementerian serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kelancaran regulasi.

Kesiapan Empat Rancangan Peraturan Pemerintah

Herman Saheruddin menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan empat rancangan peraturan pelaksanaan yang krusial bagi beroperasinya Pusat Finansial Internasional Indonesia. Keempat rancangan tersebut terdiri dari satu Rancangan Peraturan Presiden mengenai kelembagaan, satu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan, serta dua Rancangan Peraturan Menteri Keuangan.

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Dua rancangan peraturan menteri keuangan yang disiapkan mencakup fasilitas perpajakan dan pengalokasian anggaran. Pemerintah berharap seluruh peraturan pelaksanaan ini dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.

Landasan Hukum dan Jangkauan Fasilitas Pajak

Pasal 48 Undang-Undang mengatur cakupan fasilitas perpajakan yang meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta urusan kepabeanan. Fasilitas pajak penghasilan diberikan dalam jangka waktu lima puluh tahun untuk kegiatan investasi yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri dan enam belas jenis kegiatan usaha sektor keuangan di Pusat Finansial Internasional Indonesia.

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Sector usaha yang mendapatkan fasilitas ini mencakup pasar uang, pasar valuta asing, dan transaksi derivatifnya. Kegiatan usaha penunjang sektor keuangan serta lembaga pengawas pusat finansial internasional dan lembaga pengawas jasa keuangan juga mendapatkan fasilitas pajak dengan jangka waktu yang lebih singkat.

Skema Insentif Pajak untuk Pelaku Usaha

PFII mengatur insentif pajak penghasilan tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 dengan beberapa skema yang spesifik. Pemerintah memberikan pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia bagi pelaku usaha dan tenaga ahli sektor keuangan yang berstatus warga negara asing.

Pengurangan pajak penghasilan badan sebesar seratus persen diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di pusat finansial internasional pada sektor keuangan, penunjang sektor keuangan, dan sektor lainnya. Fasilitas ini juga berlaku untuk lembaga pengelola pusat finansial internasional dan lembaga pengawas jasa keuangan atas kegiatan operasional mereka.

Skema insentif lainnya meliputi pengenaan pajak penghasilan final nol persen untuk tenaga ahli sektor keuangan dan hakim ad hoc saat melaksanakan persidangan. Warga negara asing yang terdaftar pada lembaga pengelola kekayaan keluarga dengan golden visa juga mendapatkan pengecualian sebagai subjek pajak dalam negeri.

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Dampak Nyata dan Pengembangan Infrastruktur

Pemerintah juga memberikan pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan bagi subjek pajak luar negeri yang berasal dari kegiatan investasi. Pembebasan ini mencakup pembelian hunian atau rumah tinggal yang tergolong sangat mewah yang berlokasi di pusat finansial internasional oleh orang pribadi atau badan.

Insentif pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Barang strategis tersebut meliputi bangunan baru berupa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko, pusat perbelanjaan, dan gudang bagi orang atau badan tertentu di pusat finansial internasional.