Kementerian Keuangan mengonfirmasi penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada Pemprov DKI Jakarta disepakati dalam UU APBN 2027. Nilai mencapai Rp3 triliun.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan penyelesaian kewajiban kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan strategis ini secara resmi diintegrasikan ke dalam pembahasan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2027. Langkah ini menandai akhir dari penundaan penyaluran dana yang telah menumpuk selama beberapa tahun terakhir.

Mekanisme Pembayaran Melalui Skema Pembiayaan

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro memastikan bahwa mekanisme penyelesaian telah disepakati dalam pembahasan undang-undang. Detail teknis mengenai skema pembiayaan dan rincian besaran dana akan diatur secara lebih spesifik. Aturan teknis tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan yang sedang dalam tahap finalisasi. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan kewajiban secara bertahap dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

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Komitmen Pemprov DKI dan Arahan Presiden

Juru Bicara Gubernur DKI Jakarta Prastowo Yustinus menyatakan bahwa prinsip penyaluran kurang bayar telah disepakati bersama Menteri Keuangan. Presiden juga telah memberikan arahan eksplisit agar kekurangan penyaluran dana bagi hasil segera dibayarkan kepada daerah. Pemprov DKI Jakarta masih menunggu terbitnya peraturan menteri keuangan sebagai dasar hukum utama. Kepastian mengenai mekanisme operasional dan jumlah pembayaran akhir akan mengacu pada peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat.

Nilai Dana dan Jangka Waktu Eksekusi

Dana yang direncanakan sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperkirakan mencapai Rp3 triliun. Nilai ini merupakan akumulasi dari kurang bayar yang belum disalurkan sebelumnya. Prastowo menyatakan bahwa pihak daerah menunggu aturan teknis yang akan menjadi dasar penyaluran dana tersebut. Kepastian mengenai mekanisme dan jumlah pembayaran akan mengacu pada PMK yang diterbitkan pemerintah pusat.

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Kepastian Regulasi dan Tahap Akhir Proses

Prastowo menyebutkan bahwa pihaknya optimistis peraturan menteri keuangan akan terbit pada akhir November. Jika jadwal tersebut terpenuhi, maka proses pencairan dana akan dapat segera dieksekusi oleh Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu terbitnya peraturan menteri keuangan terkait penyaluran kurang bayar dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dana yang direncanakan menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah tersebut diperkirakan mencapai Rp3 triliun.

Konteks Penerapan dan Dampak Regional

Penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Sebagaimana telah diterapkan mulai tahun ini melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026. Pemerintah menyatakan bahwa penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tersebut menjadi preseden penting bagi penanganan keterlambatan dana daerah di tahun-tahun sebelumnya.