Kemenkeu Resmikan Perpustakaan Soemitro di Gedung AA Maramis Jakarta

Kementerian Keuangan meresmikan Perpustakaan Soemitro Djojohadikusumo di Gedung AA Maramis, Jakarta, sebagai upaya meningkatkan literasi publik dan memberikan manfaat sosial dari aset negara.

Kementerian Keuangan resmi mengoptimalkan Gedung AA Maramis di Jakarta menjadi Perpustakaan Kementerian Keuangan Soemitro Djojohadikusumo yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Inisiatif strategis ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada aset negara dan memperluas manfaat sosial bagi publik luas.

Peresmian Perpustakaan oleh Menteri Keuangan

Perpustakaan Kementerian Keuangan Soemitro Djojohadikusumo telah diresmikan secara langsung oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-80 pada 30 Oktober 2026. Langkah ini menandai transformasi fungsi gedung bersejarah tersebut menjadi pusat pengetahuan yang terbuka untuk umum.

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Koleksi Arsip dan Buku Keuangan

Perpustakaan ini menghimpun koleksi dari berbagai unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Koleksi mencakup materi dari Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat juga Pustaka Menkeu yang memuat arsip bersejarah dari para menteri keuangan terdahulu.

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Kolaborasi Aset Negara dan Literasi

Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara Meirijal Nur menyatakan bahwa optimalisasi aset tidak hanya diukur dari penerimaan finansial. Optimalisasi Gedung AA Maramis menjadi contoh bagaimana kolaborasi dapat mendukung peningkatan literasi dan edukasi masyarakat secara luas tanpa bergantung pada ukuran ekonomi.

Visi Masa Depan Gedung AA Maramis

Kementerian Keuangan berencana mengembangkan perpustakaan sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran melalui kegiatan seperti bedah buku dan diskusi. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menekankan bahwa lokasi ini juga akan memperkuat daya tarik wisata sejarah, edukasi, dan budaya di Jakarta di masa depan.