Kemenkes Tekankan Pentingnya Komitmen Daerah untuk Eliminasi TBC di Indonesia

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan peran krusial pemerintah daerah dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Menteri Kesehatan, Wiyagus, menegaskan pentingnya integrasi kebijakan penanggulangan TBC dalam perencanaan dan penganggaran daerah, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target eliminasi.

Mengapa komitmen pemerintah daerah sangat krusial dalam mempercepat upaya penuntasan Tuberkulosis ( TBC )? Apa dampak TBC terhadap masyarakat dan pembangunan nasional ? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi fokus utama dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) dalam rangka peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan, Wiyagus, secara tegas menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya eliminasi TBC, sebagai bagian integral dari upaya melindungi kesehatan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Penegasan ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan dalam memberantas TBC tidak hanya bergantung pada upaya pusat, tetapi juga sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Wiyagus menyampaikan bahwa langkah strategis yang perlu diambil adalah dengan mengintegrasikan kebijakan penanggulangan TBC ke dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran di tingkat daerah. \Perlu dipahami bahwa TBC bukanlah sekadar masalah kesehatan, melainkan juga memiliki dampak yang luas dan kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penyakit ini dapat menurunkan produktivitas, meningkatkan angka kemiskinan, dan menghambat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dampak-dampak inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa penanggulangan TBC harus ditangani dengan sangat serius, mengingat potensi ancamannya terhadap agenda pembangunan nasional. Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa komitmen pemerintah dalam mengatasi TBC telah ditegaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi masyarakat dari ancaman TBC. Wiyagus menekankan pentingnya percepatan penanggulangan TBC di daerah dengan merumuskan kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup penguatan perencanaan yang matang, peningkatan alokasi anggaran yang memadai, serta pemberdayaan perangkat daerah hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan penanganan TBC dapat berjalan lebih efektif, mulai dari tahap penemuan kasus, pelaksanaan pengobatan yang tepat, hingga langkah-langkah pencegahan yang komprehensif. \Wiyagus juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan TBC, dengan menempati peringkat kedua di dunia dalam jumlah kasus. Hal ini menekankan urgensi untuk mengambil langkah-langkah percepatan yang lebih masif dan terkoordinasi. Upaya ini memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai sektor terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor kesehatan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Menteri Kesehatan menegaskan bahwa kerjasama lintas sektor yang solid dan berkelanjutan sangat penting untuk mewujudkan eliminasi TBC di Indonesia. Dalam konferensi pers tersebut, turut hadir Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus serta perwakilan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Indonesia, menunjukkan dukungan dan komitmen global terhadap upaya penanggulangan TBC di Indonesia. Upaya yang berkelanjutan ini merupakan investasi penting untuk kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong kemajuan pembangunan nasional





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BPJS Kesehatan Bisa Dipakai untuk Bersihkan Karang Gigi, Ini CaranyaScaling gigi bisa gratis lewat BPJS Kesehatan jika berdasarkan indikasi medis. Pelajari syarat dan prosedur untuk mendapatkan layanan ini.

Read more »

Dinkes Baubau sosialisasikan pencegahan TBC anakPemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar sosialisasi pencegahan tuberkulosis (TBC) pada anak di wilayah setempat dalam rangka memperingati ...

Read more »

Manfaat Serat Larut dan Tidak Larut dalam Alpukat untuk Kesehatan PencernaanAlpukat kaya akan serat larut dan tidak larut yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Serat larut mengatur gula darah dan kolesterol, sedangkan serat tidak larut melancarkan pencernaan. Alpukat juga mengandung lemak sehat, kalium, dan antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung dan mata. Kombinasi alpukat dengan makanan lain seperti oat dan roti gandum utuh dapat memaksimalkan manfaat nutrisinya.

Read more »

Manfaat Konsumsi Timun untuk Kembalikan Kondisi Kesehatan Pasca-lebaranKondisi kesehatan pasca-lebaran bisa terganggu karena kebanyakan orang intens mengonsumsi makanan yang tinggi garam, gula, dan lemak. Bagaimana timun membantu?

Read more »

5 Operasi Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan, Cek Sebelum ke RSBPJS Kesehatan memberikan perlindungan layanan kesehatan di Indonesia. Ketahui jenis operasi yang ditanggung dan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Read more »

Kemenkes: Penertiban iklan film provokatif cegah peniruan bunuh diriKementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan perlunya penertiban materi promosi film yang dinilai kontroversial, seperti Aku Harus Mati, karena memajang hal ...

Read more »