Kemenkes Susun Aturan Kemasan Seragam Produk Tembakau dan Rokok Elektronik

Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan menteri tentang pencantuman peringatan kesehatan pada produk tembakau dan rokok elektronik, termasuk standardisasi kemasan (plain packaging) untuk mengurangi daya tarik bagi anak dan remaja.

Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau serta Rokok Elektronik . Salah satu substansi utama dalam rancangan tersebut adalah standardisasi kemasan atau plain packaging , yaitu penyeragaman warna dan desain kemasan produk tembakau dan rokok elektronik .

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi daya tarik produk, terutama bagi anak-anak dan remaja, sehingga mereka tidak tergoda untuk mulai merokok. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara jelas mengamanatkan pengaturan standardisasi kemasan produk tembakau dan rokok elektronik. Pelaksana Tugas (Plt.

) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan dr. Andi Saguni menjelaskan bahwa kemasan rokok dan rokok elektronik selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang efektif untuk menarik perhatian calon konsumen baru, terutama kelompok usia muda. Desain yang atraktif, warna mencolok, dan logo merek yang ikonik seringkali membuat produk tersebut tampak keren dan menarik bagi anak-anak. Dengan adanya plain packaging, semua kemasan akan memiliki tampilan seragam dengan warna standar, sehingga elemen promosi visual diminimalkan.

Peringatan kesehatan bergambar tetap dicantumkan secara jelas dan dominan agar masyarakat mendapatkan informasi yang memadai mengenai risiko kesehatan akibat konsumsi produk tembakau. Dr. Andi menegaskan bahwa tujuan utama pengaturan ini bukan untuk melarang produk yang legal, melainkan untuk mengurangi daya tarik visual yang selama ini membuat produk tembakau lebih menarik bagi anak-anak dan remaja. Kemasan rokok tidak boleh lagi menjadi media promosi yang mendorong generasi muda untuk mulai merokok.

Berbagai studi internasional telah menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif dalam menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatkan efektivitas peringatan kesehatan, dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Ketika unsur desain yang menarik dikurangi, perhatian masyarakat akan lebih terfokus pada pesan kesehatan yang tercantum pada kemasan. Ini merupakan salah satu strategi yang terbukti efektif dalam upaya pengendalian konsumsi tembakau di berbagai negara. Kemenkes juga menegaskan bahwa penyusunan RPMK dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sejak tahun 2024, pemerintah telah menyelenggarakan sejumlah forum konsultasi publik, rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menerima berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat sipil. Seluruh masukan yang disampaikan dalam proses penyusunan regulasi telah menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Namun pada prinsipnya, kebijakan kesehatan harus tetap mengutamakan perlindungan masyarakat, terutama anak-anak, dari risiko kecanduan dan dampak buruk konsumsi tembakau. Data menunjukkan bahwa prevalensi perokok anak di Indonesia masih menjadi tantangan serius.

Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan pengendalian produk tembakau sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi yang lebih sehat dan produktif. Kemenkes berharap RPMK ini dapat memberikan kepastian pelaksanaan amanat PP Nomor 28 Tahun 2024 sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik yang lebih efektif. Pemerintah juga memberikan masa penyesuaian yang memadai bagi pelaku usaha.

Sesuai ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2024, masa transisi berlangsung selama dua tahun sejak peraturan tersebut diundangkan, yakni diperkirakan sekitar Juli 2026. Dalam rancangan RPMK yang sedang disusun, pemerintah juga mengatur masa penyesuaian tambahan paling lama 12 bulan untuk implementasi ketentuan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan regulasi baru ini. Kebijakan standardisasi kemasan bukanlah hal baru di tingkat global.

Sejumlah negara telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa sebagai bagian dari upaya pengendalian konsumsi tembakau, antara lain Australia, Kanada, Inggris, Prancis, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa plain packaging dapat berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka perokok pemula dan meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok. Indonesia sendiri saat ini menempati peringkat ketiga dengan jumlah perokok terbanyak di dunia, sehingga diperlukan langkah-langkah berani dan komprehensif untuk menekan angka konsumsi tembakau.

Melalui RPMK ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang, terbebas dari ketergantungan nikotin dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, merupakan prioritas utama yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang tegas dan berkelanjutan





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Plain Packaging Rokok Elektronik Pengendalian Tembakau Perokok Anak Kemenkes

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