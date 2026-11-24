Kementerian Kesehatan merekomendasikan pengaktifan kembali PPDS Anestesiologi FK USU di RS Adam Malik setelah evaluasi tata kelola dan komitmen bebas perundungan oleh pihak terkait.

Kementerian Kesehatan secara resmi mengeluarkan rekomendasi guna mengaktifkan kembali Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif yang dikelola oleh Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara ( FK USU). Keputusan strategis ini diambil dengan syarat bahwa institusi pendidikan dan rumah sakit telah menyelesaikan proses perbaikan tata kelola secara menyeluruh serta memastikan lingkungan belajar yang aman bagi seluruh peserta didik. Langkah konkret dalam implementasi rekomendasi tersebut telah dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan formal antara kedua institusi pada Selasa, 24 November 2026, di Kota Medan.

Pengambil keputusan utama dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, yang menegaskan bahwa dukungan pemerintah bersifat penuh terhadap pengaktifan kembali program pendidikan tersebut. Azhar Jaya menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada bukti bahwa telah terjadi perbaikan signifikan dan penguatan struktur tata kelola penyelenggaraan pendidikan di RS Adam Malik Medan. Bagi Kementerian Kesehatan, validasi teknis dan administratif ini menjadi prasyarat mutlak sebelum kegiatan pendidikan spesialis dapat kembali dijalankan secara normal dan berkelanjutan.

Also read Anne Hathaway Sambut Anak Ketiga di Usia 44 Tahun, Keluarga Kini Jadi Lima Orang

Komitmen Bebas Perundungan dalam Pendidikan Medis

Azhar Jaya secara tegas menyatakan bahwa masalah perundungan atau bullying tidak boleh lagi ditemukan dalam lingkungan rumah sakit maupun institusi pendidikan medis di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa meskipun fenomena ini sering kali terjadi di berbagai tingkatan, laporan kasus terbanyak melibatkan dokter residen atau peserta PPDS sebagai korban yang paling rentan. Karena itu, Azhar Jaya berpesan agar seluruh talenta dari berbagai fakultas kedokteran dapat bekerja dan berlatih tanpa hambatan atau ketakutan akibat perilaku perundungan di mana pun mereka berlabuh.

Pihak RS Adam Malik Medan, yang diwakili oleh Direktur Utama dr Zainal Safri, telah mengambil langkah-langkah spesifik untuk menghilangkan risiko tersebut. Dr Zainal Safri mengungkapkan bahwa kedua institusi, yakni RS Adam Malik dan FK USU, telah melakukan evaluasi mendalam dan pembenahan total terhadap pelaksanaan PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif. Sebagai bukti komitmen nyata, kedua belah pihak telah menyusun dan menyepakati 32 rencana aksi terstruktur yang dirancang khusus untuk memperkuat keamanan dan kesejahteraan peserta didik.

Advertisement

Struktur 32 Rencana Aksi untuk Transparansi

Rincian dari 32 rencana aksi tersebut dibagi menjadi tiga kategori tanggung jawab yang jelas untuk memastikan tidak ada tumpang tindih atau kelalaian dalam penanganannya. Sepuluh poin tanggung jawab sepenuhnya menjadi kewajiban institusi rumah sakit, sementara 12 poin lainnya merupakan tugas yang harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Sisanya, terdiri dari 10 poin tanggung jawab yang menjadi kewenangan utama Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara untuk diselesaikan secara mandiri.

Kemudian, dr Zainal Safri menambahkan bahwa tim khusus yang bernama Tim Pencegahan dan Penanganan Perundungan telah resmi dibentuk. Keberadaan tim ini bertujuan untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan dan memastikan bahwa seluruh aturan ketat terhadap perilaku tidak pantas dapat ditegakkan. Komitmen institusi untuk menjunjung tinggi keselamatan pasien dan peserta didik sebagai prioritas utama juga menjadi fondasi dari semua rencana aksi yang telah disepakati bersama.

Harmonisasi Kebijakan Pemerintah dan Institusi

Kemudian, dari sudut pandang regulasi pendidikan tinggi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Khairul Munadi, menekankan perlunya keseimbangan tiga aspek utama. Tiga aspek tersebut adalah pemerataan layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan akan jumlah dokter spesialis, serta pencapaian kompetensi akademik dalam lingkungan belajar yang aman. Khairul Munadi menegaskan bahwa penguatan sistem pendidikan harus menjamin seluruh peserta didik dapat menjalani proses pembelajaran dengan nyaman agar kompetensi dapat dicapai secara optimal.

Menurut Khairul Munadi, kolaborasi erat antara institusi pendidikan dan rumah sakit merupakan kunci utama untuk menghadirkan tata kelola dan budaya pendidikan yang sehat. Ia menyatakan bahwa ekosistem belajar yang aman, profesional, dan bebas dari segala bentuk perundungan adalah mutlak diperlukan untuk melahirkan lulusan spesialis yang unggul dan siap mengabdi di seluruh pelosok negeri Indonesia.

Advertisement

Penandatanganan kesepakatan pelaksanaan kembali PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif pada 24 November 2026 sekaligus menandai komitmen bersama menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis di RS Adam Malik dan FK USU secara profesional, berintegritas, serta bebas dari perundungan. Langkah ini diharapkan menjadi standar baru bagi institusi pendidikan kedokteran lainnya di seluruh Indonesia untuk memastikan kualitas dan keamanan lingkungan akademik.