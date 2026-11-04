Kemenkes Laporkan 401.586 Kasus ISPA Akibat Karhutla di Tujuh Provinsi

Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 401 ribu kasus ISPA akibat kabut asap karhutla. Penanganan mencakup rumah oksigen dan distribusi logistik kesehatan ke tujuh provinsi terdampak.

Juru Bicara Utama Kementerian Kesehatan, Widyawati, mengonfirmasi bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian khusus, terutama bagi kelompok rentan. Data pemantauan resmi Kementerian Kesehatan per 2 November 2026 pukul 4 sore menunjukkan adanya 401.586 kasus infeksi saluran pernapasan akut ( ISPA) secara kumulatif. Kasus-kasus ini tersebar di tujuh provinsi dan 63 kabupaten atau kota yang terdampak asap tebal.

Profil Kelompok Rentan Terdampak Asap

Widyawati merinci bahwa kelompok balita berusia 0 hingga 5 tahun menanggung beban kasus tertinggi dengan total 91.913 penderita. Berikutnya, anak-anak berusia 6 hingga 9 tahun mencatatkan 87.704 kasus, sementara kelompok lanjut usia di atas 60 tahun sebanyak 56.092 orang juga terdampak signifikan. Selain angka tersebut, pemantauan juga mencatat 590 ibu hamil, 1.530 penderita asma atau penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), serta 8.086 pekerja luar ruangan yang masuk dalam kategori kelompok rentan.

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Distribusi Rumah Oksigen di Wilayah Terdampak

Untuk mendukung penanganan gangguan pernapasan, Kementerian Kesehatan menyediakan fasilitas pendukung berupa Rumah Oksigen di sejumlah daerah terdampak. Berdasarkan data per 3 November 2026 pukul 16.00 WIB, fasilitas tersebut tersebar di Kalimantan Tengah sebanyak 336 titik, Kalimantan Selatan 175 titik, Kalimantan Barat 158 titik, Jambi 131 titik, Riau 10 titik, Sumatera Selatan tiga titik, dan Kalimantan Timur satu titik. Widyawati menegaskan bahwa penyediaan fasilitas ini harus diikuti dengan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan oksigen.

Prioritas Aksesibilitas Bantuan Oksigen

Yang menjadi perhatian utama bukan semata-mata jumlah rumah oksigen yang tersedia, melainkan bagaimana memastikan dukungan oksigen tersebut dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sangat penting, terutama bagi pasien-pasien yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap. Widyawati menekankan pentingnya efisiensi distribusi agar bantuan tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan layanan medis darurat terkait masalah pernapasan.

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Distribusi Logistik Kesehatan Darurat

Sebagai langkah penanganan darurat, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mendistribusikan logistik kesehatan ke tujuh provinsi terdampak, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Bantuan tersebut meliputi sekitar 3,8 juta masker, 280 unit konsentrator oksigen, 939 tabung oksigen, 41.000 pasang sarung tangan, serta ribuan alat pelindung diri, pembersih udara, makanan tambahan, obat-obatan, dan vitamin untuk mendukung pemulihan kesehatan warga.

Siaga Fasilitas Layanan Kesehatan Publik

Pemerintah juga menyiagakan fasilitas layanan kesehatan dengan dukungan tenaga medis lintas kompetensi, mulai dari dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga gizi, hingga pengemudi ambulans. Layanan tersebut tersedia di 1.691 puskesmas, 360 rumah sakit rujukan, dan 87 laboratorium kesehatan masyarakat. Warga di wilayah terdampak karhutla juga mendatangi fasilitas kesehatan dengan keluhan penyakit lain seperti pneumonia, diare akut, penyakit kulit, gangguan mata, hingga kondisi lainnya yang dipicu oleh kualitas udara buruk.

Imbauan Protokol Kesehatan Masyarakat

Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat di wilayah terdampak karhutla untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan. Imbauan ini mencakup penggunaan masker untuk mengurangi paparan partikel berbahaya dari asap, menjaga kebutuhan air putih tercukupi, mencuci tangan secara rutin, dan konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh.