Kemenkes Dorong Riset Farmasi Hilirisasi Produksi Skala Besar Kompetitif

Direktur Ketahanan Farmasi Kemenkes Wenny Indriasari menekankan kolaborasi riset industri untuk komersialisasi produk kesehatan agar harga terjangkau dan siap pasar.

Kementerian Kesehatan secara resmi mengajak para peneliti dan akademisi untuk menggeser fokus pengembangan inovasi farmasi serta alat kesehatan ke arah nilai ekonomi yang kuat dan kemampuan produksi massal. Langkah strategis ini diambil agar temuan ilmiah tidak sekadar berhenti sebagai hasil laboratoris, melainkan dapat langsung diakses dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Wenny Indriasari, menegaskan bahwa riset kesehatan masa depan harus sangat mempertimbangkan kebutuhan pasar nyata serta kapabilitas industri domestik dalam memproduksi inovasi dengan harga yang kompetitif. Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi oleh ekosistem industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri saat ini adalah masalah skala ekonomi yang sering kali belum tercapai secara optimal.

Also read Kemdiktisaintek targetkan 254 kontrak hilirisasi riset lewat KSTI 2026

Tantangan Skalabilitas dan Harga Pasar

Wenny Indriasari menjelaskan bahwa produk hasil penelitian akademik belum tentu dapat diserap dengan baik oleh pasar apabila biaya produksinya dinilai terlalu tinggi sehingga harga jualnya menjadi tidak bersaing. Ia menyatakan bahwa jika produk inovatif tersebut memiliki harga yang terlalu mahal atau tidak sesuai dengan standar pasar, maka produk tersebut secara otomatis akan kehilangan daya serap atau minat beli dari konsumen dan institusi kesehatan.

Keterangan ini disampaikan oleh Wenny dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, pada hari Kamis tanggal 12 November 2026. Ia menekankan bahwa pengembangan inovasi kesehatan harus selalu diarahkan pada pemecahan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat maupun kebutuhan riil industri, sehingga hasil penelitiannya memiliki peluang komersialisasi yang sangat besar.

Advertisement

Ekosistem Industri dan Ketergantungan Impor

Sektor kesehatan di Indonesia dinilai memiliki potensi pasar yang sangat besar seiring dengan meningkatnya belanja kesehatan dari tahun ke tahun secara konsisten. Menurut Wenny, belanja kesehatan yang digelontorkan oleh pemerintah dapat memberikan kepastian pasar yang signifikan bagi industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri untuk berkembang dan memperluas produksinya tanpa takut kekurangan pembeli.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi kendala ketergantungan yang cukup tinggi terhadap produk impor meskipun negara ini telah memiliki infrastruktur industri farmasi dan alat kesehatan yang relatif mapan. Wenny menyebut bahwa Indonesia memiliki sekitar 248 industri farmasi dan 2.800 distributor, sementara jumlah industri alat kesehatan mencapai sekitar 740 perusahaan di seluruh wilayah nusantara.

Kolaborasi Hilirisasi Riset dan Regulasi

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki ekosistem industri yang solid di sektor hilir, namun penguatan riset dan pengembangan teknologi di sektor hulu masih sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian industri kesehatan nasional yang sepenuhnya. Wenny menyoroti tantangan hilirisasi riset yang signifikan, terutama adanya kesenjangan antara hasil penelitian di laboratorium dengan kemampuan industri untuk memproduksinya secara massal dengan standar kualitas yang sama.

Kesenjangan ini dapat terjadi akibat keterbatasan fasilitas riset, keterbatasan pendanaan, hingga ketidaksesuaian teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dengan kebutuhan manufaktur skala besar. Oleh karena itu, Wenny mendorong kolaborasi kuat antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, regulator, dan lembaga pendanaan sejak tahap awal pengembangan inovasi untuk memastikan kesesuaian teknologi.

Biaya Tinggi dan Solusi Internasional

Ia mencontohkan kerja sama riset yang melibatkan industri dan perguruan tinggi dengan dukungan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai salah satu model kolaborasi yang efektif. Pelibatan regulator sejak dini juga dinilai sangat penting untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan administratif ketika hasil penelitian memasuki tahap komersialisasi dan distribusi ke pasar.

Advertisement

Pengembangan produk farmasi membutuhkan biaya yang sangat besar, khususnya dalam pelaksanaan uji klinis yang ketat. Wenny mencontohkan bahwa uji klinis fase III untuk obat atau vaksin baru dapat membutuhkan biaya sekitar Rp75 miliar pada satu lokasi penelitian. Untuk mengatasi tingginya biaya tersebut, ia mendorong penguatan kolaborasi internasional melalui pelaksanaan uji klinis di berbagai negara untuk efisiensi anggaran.

Prioritas Teknologi dan Center Riset

Lebih lanjut, Wenny memaparkan sejumlah bidang teknologi yang menjadi prioritas pengembangan riset kesehatan nasional saat ini. Bidang-bidang tersebut meliputi bioteknologi, kedokteran presisi, serta kecerdasan buatan yang dikenal sebagai AI. Kementerian Kesehatan juga berupaya memperkuat ekosistem penelitian melalui pengembangan Clinical Research Center, Clinical Research Unit, dan fasilitas pendampingan regulasi seperti regulatory sandbox.

Pemerintah juga memanfaatkan platform SATUSEHAT dan pengembangan genomik nasional untuk mendukung inovasi teknologi kesehatan yang lebih cepat dan akurat. Wenny menegaskan bahwa keberhasilan inovasi tidak cukup diukur hanya dari jumlah penelitian atau prototipe yang dihasilkan di laboratorium, melainkan dari dampaknya secara nyata.

Standar Komersialisasi dan Kemandirian

Hasil riset harus mampu dikembangkan menjadi produk yang dapat digunakan secara luas dalam pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Wenny menegaskan bahwa industri baru hanya bernilai ketika produknya sampai ke tangan pasien. Jika produk hanya berhenti di laboratorium atau industri saja tetapi tidak bisa sampai ke pasar, hal itu dianggap sangat sayang dan kurang tepat sasaran.

Ia berharap kolaborasi antara peneliti, industri, dan pemerintah dapat mempercepat hilirisasi inovasi sekaligus memperkuat kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan Indonesia di kancah global. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan nilai tambah produk kesehatan dalam negeri secara berkelanjutan.