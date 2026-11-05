Kemenkes Bangun Dua RS Tipe C di Papua Pegunungan Tahun 2027

Kementerian Kesehatan RI membangun dua rumah sakit tipe C di Kabupaten Mamberamo Tengah dan Lanny Jaya pada 2027 untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merencanakan pembangunan infrastruktur kesehatan strategis di wilayah Papua Pegunungan melalui dua unit Rumah Sakit Tipe C yang dijadwalkan rampung pada tahun 2027. Proyek pengembangan fasilitas medis bertingkat ini diproyeksikan akan dimulai di Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Lanny Jaya sebagai tahap awal implementasi program kesehatan nasional di kawasan tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua Pegunungan, Titus Kogoya, menegaskan bahwa inisiatif pembangunan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan otoritas kesehatan daerah. Langkah strategis ini dirancang untuk mengoptimalkan standar pelayanan kesehatan masyarakat yang sebelumnya terbatas akibat kurangnya fasilitas medis bertingkat di wilayah terpencil Papua.

Also read PLN EPI perkirakan butuh 174 juta ton batu bara untuk 2027

Rencana Pembangunan Rumah Sakit Tipe C 2027

Titus Kogoya menyatakan secara eksplisit bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI berkeinginan kuat untuk membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di wilayah Papua Pegunungan. Pembangunan dua rumah sakit tipe C tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan fokus prioritas utama pada Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Lanny Jaya pada tahun 2027 sebagai tonggak awal implementasi program.

Fasilitas medis tipe C memiliki kapasitas dan kompetensi penanganan medis yang lebih kompleks dibandingkan rumah sakit tipe D. Kehadiran dua rumah sakit baru ini diharapkan dapat menjadi pusat rujukan utama bagi pasien-pasien dari wilayah sekitarnya yang memerlukan penanganan medis tingkat menengah hingga lanjut tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat provinsi atau pulau Jawa.

Advertisement

Strategi Peningkatan Fasilitas Kesehatan Regional

Saat ini, status fasilitas rumah sakit tipe C di wilayah Papua Pegunungan masih sangat terbatas dan didominasi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wamena yang berlokasi di Kabupaten Jayawijaya. Kondisi infrastruktur medis yang tidak seimbang antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya menuntut adanya intervensi langsung dari Kementerian Kesehatan untuk menciptakan standar pelayanan yang merata.

Kebijakan ini juga menyentuh tujuh kabupaten lain di wilayah Papua Pegunungan yang saat ini hanya memiliki rumah sakit tipe D. Keterbatasan fasilitas tersebut menjadi kendala serius dalam penanganan kasus-kasus darurat medis yang memerlukan peralatan canggih dan tenaga spesialis. Oleh karena itu, peningkatan status atau pembangunan baru rumah sakit tipe C di kabupaten-kabupaten tersebut menjadi prioritas jangka panjang pemerintah daerah dan pusat.

Prospek Rumah Sakit Provinsi Papua Pegunungan

Untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Provinsi Papua Pegunungan, pemerintah daerah saat ini masih menunggu keputusan final dan realisasi anggaran dari Kementerian Kesehatan RI. Seluruh persyaratan administratif dan teknis yang diminta oleh kementerian telah rampung diserahkan oleh dinas kesehatan provinsi untuk mendapatkan persetujuan pembangunan.

Titus Kogoya menjelaskan bahwa lokasi strategis seluas kurang lebih empat hektare telah disiapkan oleh pemerintah daerah di kawasan Gunung Susu. Kawasan ini terletak di sekitar atau tepatnya di depan lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, sehingga memudahkan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat provinsi yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan tingkat tertinggi.

Advertisement

Tantangan Anggaran dan Realisasi Proyek

Walaupun infrastruktur fisik berupa tanah lokasi telah siap dan diserahkan, realisasi pembangunan Rumah Sakit Provinsi Papua Pegunungan masih bergantung pada persetujuan alokasi anggaran pusat. Titus Kogoya menekankan bahwa sumber pendanaan sepenuhnya berasal dari anggaran Kementerian Kesehatan, sehingga kesiapan fisik hanya bisa menunggu sinyal realisasi dana dari Jakarta.

Proses koordinasi dan negosiasi anggaran ini merupakan langkah krusial sebelum konstruksi fisik dapat dimulai. Kesiapan lahan empat hektare di Gunung Susu menjadi aset vital yang akan mempercepat proses pembangunan ketika persetujuan dana tercapai, memastikan tidak ada penundaan akibat isu pembebasan lahan di masa mendatang.