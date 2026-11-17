Menteri Kehutanan menegaskan Ujung Kulon sebagai habitat utama badak jawa meskipun ada usulan relokasi. Ristianto Pribadi menjelaskan alasan kuat perlindungan spesias endemik Indonesia ini.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon di Banten tetap ditetapkan sebagai habitat utama bagi populasu badak jawa dan menjadi prioritas perlindungan pemerintah. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab rencana pemindahan yang diusulkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Hashim sebelumnya menyatakan kekhawatiran atas ketergantungan populasi badak jawa pada satu habitat tunggal di Ujung Kulon yang rentan terhadap bencana alam.

Usulan Relokasi Badak Jawa Menuju Alas Purwo

Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana pemindahan sebagian populasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon menuju kawasan Alas Purwo di Jawa Timur. Langkah ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa jika terjadi tsunami akibat gempa atau letusan gunung berapi, seluruh spesies badak jawa berisiko punah secara total. Melalui strategi pemindahan atau relokasi ini, Hashim meyakini bahwa kelestarian spesies langka tersebut akan lebih terjamin keberlanjutannya di masa depan.

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Rencana strategi ini telah mendapat penolakan keras dari sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah setempat, warga sekitar, dan masyarakat adat. Alasan penolakan yang beragam disampaikan oleh para penentang, di antaranya badak jawa sudah menjadi ikon penting daerah yang tidak boleh diganggu. Mereka juga menyayangkan jika ada satwa yang mati akibat proses relokasi yang dianggap berisiko tinggi dan mengganggu ekosistem yang sudah mapan.

Sejarah Panjang Perlindungan Habitat Ujung Kulon

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa pengembangan habitat kedua untuk badak jawa telah menjadi perhatian konservasi serius sejak beberapa dekade lalu. Berbagai alternatif lokasi pernah dipertimbangkan secara mendalam sebagai bagian dari upaya strategis untuk memperkuat keberlangsungan spesies ini agar tidak punah.

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Sebagai kawasan konservasi dengan peran vital, Taman Nasional Ujung Kulon menyimpan sejarah panjang upaya pelestarian. Spesies ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli botani Jerman, F. Junghun, pada tahun 1846 saat mengumpulkan tumbuhan tropis. Saat itu, kekayaan flora dan fauna Ujung Kulon sudah mulai dikenal oleh para peneliti internasional. Bahkan, perjalanan eksplorasi ke Ujung Kulon sempat menjadi bagian dari jurnal ilmiah beberapa tahun kemudian.

Dampak Letusan Krakatau dan Status Hukum Kawasan

Tidak banyak catatan rinci mengenai Ujung Kulon sampai terjadinya letusan dahsyat gunung Krakatau pada tahun 1883. Letusan yang memicu tsunami tersebut memporak-porandakan permukiman penduduk serta satwa dan vegetasi yang ada di lokasi. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, ekosistem, vegetasi, dan satwa liar di Ujung Kulon mampu tumbuh kembali dengan cepat.

Berbagai areal berhutan kemudian ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi secara resmi. Berdasarkan rekomendasi dari Perhimpunan The Netherlands Indies Society for The Protection of Nature, Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai Kawasan Suaka Alam melalui SK Nomor 60 pada 16 November 1921. Status kawasan suaka alam ini kemudian diubah menjadi kawasan suaka margasatwa melalui Besluit Van Der Gouverneur - General Van Nederlandch - Indie Nomor 17 pada 24 Juni 1937, yang memasukkan Pulau Peucang dan Pulau Panaitan.

Perkembangan Batas Wilayah dan Luas Kawasan

Kawasan Ujung Kulon berubah status kembali menjadi Kawasan Suaka Alam melalui SK Menteri Pertanian Nomor 48/Um/1958 pada 17 April 1958, dengan memasukkan kawasan perairan laut selebar 500 meter dari batas air laut surut terendah. Selanjutnya, SK Menteri Pertanian Nomor 16/Kpts/Um/3/1967 pada 16 Maret 1967 menetapkan kawasan Gunung Honje Selatan seluas 10.000 Ha sebagai Cagar Alam Ujung Kulon. Pada 11 Januari 1979, SK Menteri Pertanian Nomor 39/Kpts/Um/1979 memasukkan kawasan Gunung Honje Utara seluas 9.498 Ha ke dalam wilayah cagar alam tersebut.

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Setelah tata batas Gunung Honje disahkan pada 1982, kawasan ini ditunjuk sebagai Taman Nasional Ujung Kulon dengan luas total 122.956 Ha, terdiri dari darat 78.619 Ha dan perairan 44.337 Ha. Rekonstruksi batas wilayah terus dilakukan, termasuk pemasangan rambu suar dan pelampung bekerja sama dengan Pemerintah New Zealand pada tahun 1995. Pada 1999, SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 758/Kpts-II/1999 menetapkan Kawasan Perairan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan, diikuti rekonstruksi batas di Gunung Honje oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa - Madura pada 2004.