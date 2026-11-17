Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 menetapkan zonasi wilayah pertambangan Banten. Wilayah perairan Ujung Kulon masuk WUP, namun izin penambangan belum tersedia.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 resmi mengatur zona pertambangan di Provinsi Banten. Dokumen hukum yang ditandatangani oleh Menteri Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026 ini menjadi acuan utama tata ruang sektor mineral dan batu bara di kawasan tersebut.

Regulasi ini mengklarifikasi status kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dalam peta wilayah pertambangan. Kawasan perairan di sekitar taman nasional tersebut ditandai dengan warna krem, menandakan masuknya wilayah ini ke dalam kategori Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Sebaliknya, kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon secara eksplisit berada di luar batas area yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.

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Status Kawasan Ujung Kulon dalam Zonasi Pertambangan

Wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon telah resmi masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) berdasarkan Keputusan Menteri ESDM yang dikeluarkan baru-baru ini. Namun, status WUP semata-mata merupakan bagian dari penataan wilayah pertambangan dan bukan berarti izin eksploitasi sudah diberikan. WUP berfungsi sebagai dasar bagi Menteri ESDM atau gubernur untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Keputusan resmi diterbitkan pada 17 November 2026 ini juga mencantumkan kategori Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang ditandai dengan arsiran berwarna merah pada peta lampiran. Wilayah yang masuk kategori WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruhnya melalui perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), selama memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan yang berlaku.

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Prosedur Perizinan dan Syarat Kegiatan Usaha

Masuknya perairan sekitar Ujung Kulon ke dalam peta WUP belum dapat diartikan sebagai pemberian izin langsung untuk melakukan kegiatan penambangan. Terdapat tahapan perizinan yang sangat panjang serta berbagai persyaratan teknis dan administratif lainnya yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum kegiatan pertambangan resmi dapat berjalan di wilayah tersebut.

Pada skala yang lebih kecil, Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 juga menetapkan keberadaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai salah satu kategori wilayah pertambangan di Provinsi Banten. WPR menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat dengan tetap memperhatikan kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi masyarakat lokal.

Batasan Daratan dan Luas Kawasan Konservasi

Penting untuk dicatat bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak hanya mencakup wilayah daratan semata. Berdasarkan peta wilayah kerja yang ditampilkan di situs resmi Balai Taman Nasional Ujung Kulon, cakupan pengelolaan taman nasional ini juga meliputi perairan di sekitarnya secara signifikan. Hal ini menunjukkan kompleksitas pengelolaan batas wilayah antara kegiatan ekonomi dan konservasi alam.

Luas total kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tercatat mencapai 105.694,46 hektare. Luasan tersebut terdiri dari sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan. Penetapan batas ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap selaras dengan perlindungan ekosistem laut dan darat yang menjadi bagian integral dari konservasi.

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Komposisi Kategori Wilayah Pertambangan di Banten

Dalam keputusan tersebut, Menteri ESDM menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan utama, yakni WUP, WPR, dan WPN. WUP menjadi dasar bagi Menteri ESDM atau gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang mencakup pertambangan mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

Keputusan ini juga menegaskan bahwa kelestarian lingkungan di kawasan strategis seperti Ujung Kulon harus tetap menjadi prioritas. Meskipun perairan di sekitarnya masuk dalam peta WUP, penetapan tersebut tidak serta-merta membuat kegiatan penambangan dapat langsung dilakukan. Status WUP merupakan bagian dari penataan wilayah pertambangan dan menjadi dasar bagi penetapan WIUP, namun masih terdapat tahapan perizinan serta persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum kegiatan usaha pertambangan dapat berjalan.