Kemenhub Uji Kelaiklautan Kapal Nataru 2027 di Pelabuhan Makassar

Kementerian Perhubungan memeriksa kapal penumpang di Pelabuhan Makassar untuk memastikan kelaiklautan menghadapi lonjakan perjalanan Natal dan Tahun Baru 2027.

Kementerian Perhubungan melaksanakan serangkaian uji petik kelaiklautan bagi kapal penumpang di sejumlah lokasi strategis, termasuk Pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan, guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru tahun 2027.

Pemeriksaan ini menjadi langkah krusial yang dilakukan oleh Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, untuk memastikan bahwa seluruh armada kapal yang akan melayani masyarakat pada periode libur akhir tahun tersebut memenuhi standar keselamatan pelayaran yang ketat dan berlaku di Indonesia.

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Mekanisme dan Hasil Pemeriksaan Kapal

Pemeriksaan teknis terhadap kelaiklautan dilaksanakan secara berkala dari tanggal 11 hingga 13 November 2026, dengan target utama yaitu tiga unit kapal penumpang yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional dan swasta, yaitu KMP Dharma Ferry 3 dari Dharma Lautan Nusantara serta KM Sabuk Nusantara 85 dan KM Dobonsolo dari PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni.

Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, ketiga kapal tersebut dinyatakan laiklaut atau memenuhi syarat untuk beroperasi, namun tim pemeriksa mencatat sejumlah temuan administratif dan teknis yang terkait dengan pemenuhan persyaratan keselamatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing operator pelayaran sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku saat ini.

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Aspek-aspek kritis yang menjadi fokus utama dalam proses pemeriksaan ini meliputi kelengkapan dan kondisi alat keselamatan jiwa, fungsionalitas sistem komunikasi serta navigasi, kesiapan perangkat pemadam kebakaran, standar fasilitas keselamatan penumpang, dan general kondisi peralatan maupun perlengkapan penunjang operasional kapal lainnya.

Posisi Pemerintah dan Tanggung Jawab Operator

Samsuddin menegaskan bahwa pelaksanaan uji petik ini merujuk pada Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 6 Tahun 2026 yang bertujuan memastikan kapal berada dalam kondisi siap operasi penuh dan aman untuk membawa penumpang dalam jumlah besar selama masa libur akhir tahun.

Sebagai langkah preventif strategis, pemerintah melalui Ditjen Perhubungan Laut meminta seluruh operator kapal untuk tidak mengabaikan hasil pemeriksaan apapun, meningkatkan kesiapan armada secara berkala, dan segera menindaklanjuti temuan-temuan minor maupun mayor yang dicatat oleh tim inspeksi di lapangan.

Keselamatan pelayaran dinyatakan sebagai hal yang tidak dapat ditawar dalam setiap penyelenggaraan angkutan laut, sehingga upaya antisipasi ini menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah untuk menjaga integritas layanan transportasi laut di tengah tingginya ekspektasi masyarakat.

Dampak Nyata terhadap Mobilitas Masyarakat

Data dari Badan Kebijakan Transportasi melalui Survei Prakiraan Pergerakan Masyarakat untuk Angkutan Natal dan Tahun Baru 2026/2027 mengindikasikan bahwa jumlah warga yang diperkirakan melakukan perjalanan ke luar kota akan mencapai angka 127,78 juta orang, yang setara dengan 44,49 persen dari total penduduk Indonesia saat ini.

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Angka prakiraan pergerakan tersebut menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 6,93 persen jika dibandingkan dengan data prakiraan pada periode Natal dan Tahun Baru tahun sebelumnya, sehingga menuntut kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi yang lebih mumpuni dari berbagai kementerian terkait.

Dalam moda transportasi laut, kapal laut diproyeksikan akan digunakan oleh sekitar 2,63 juta orang atau 2,06 persen dari total pelaku perjalanan, sementara kapal penyeberangan diharapkan melayani sekitar 3,75 juta pengguna atau 2,94 persen dari total pergerakan tersebut selama masa libur akhir tahun.

Evaluasi dan Langkah Tindak Lanjut Keselamatan

Ditjen Perhubungan Laut berkomitmen untuk terus melaksanakan pengawasan intensif dan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan angkutan laut di berbagai wilayah Indonesia, dengan mengedepankan prinsip keselamatan pelayaran sebagai prioritas absolut dalam setiap perencanaan operasionalnya.

Pemerintah berupaya memastikan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan angkutan laut dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman, selamat, dan nyaman tanpa menghawatirkan keselamatan jiwa maupun harta benda.