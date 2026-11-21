Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono mengumumkan program Motor Gratis dan diskon tiket kereta api 30 persen untuk Natal dan Tahun Baru 2026 hingga 2027.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian di bawah naungan Kementerian Perhubungan tengah melaksanakan persiapan menyeluruh untuk program Motor Gratis atau yang akrab disebut Motis selama periode Natal dan Tahun Baru 2026 hingga 2027. Program strategis ini dirancang khusus untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik masyarakat serta meningkatkan standar keselamatan dalam setiap perjalanan jarak jauh menggunakan moda transportasi kereta api.

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Allan Tandiono, mengonfirmasi bahwa persiapan program angkutan Motor Gratis menggunakan kereta api sedang dalam tahap finalisasi untuk periode libur akhir tahun kali ini. Ia meminta seluruh masyarakat untuk secara aktif memantau kanal informasi resmi milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar tidak melewatkan pengumuman mekanisme pendaftaran yang akan segera dirilis.

Also read Indonesia dan Uni Eropa Siapkan Implementasi IEU-CEPA Sebelum Penandatanganan 2026

Mekanisme Program Diskon Tarif Kereta Api

Sebagai bagian dari paket stimulus mobilitas nasional, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga menyelenggarakan program diskon tarif kereta api sebesar tiga puluh persen. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat selama libur akhir tahun dan memastikan bahwa mobilitas penduduk dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan selamat sesuai harapan pemerintah.

Target pencapaian dari stimulus diskon tiga puluh persen ini mencakup sebanyak seribu empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam penumpang yang menggunakan layanan kereta api kelas ekonomi non-penugasan atau yang dikenal dengan sebutan subsidi atau PSO. Pembelian tiket dengan potongan harga istimewa tersebut sudah dapat diakses oleh masyarakat sejak tanggal tujuh November dua ribu dua puluh enam melalui kanal penjualan resmi.

Advertisement

Perjalanan Mulai 22 Desember Hingga 4 Januari

Kebijakan harga spesial tersebut berlaku untuk keberangkatan penumpang kereta api pada rentang tanggal dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh enam hingga empat Januari dua ribu dua puluh tujuh. Allan berharap agar kehadiran stimulus diskon tiga puluh persen beserta program Motor Gratis dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya kemudahan akses transportasi ini, diharapkan masyarakat dapat merayakan momen Natal dan Tahun Baru dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta di rumah masing-masing. Program ini juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk meratakan distribusi penumpang dan mengurangi kemacetan di jalan raya pada periode puncak libur nasional.

Prioritas Keselamatan Armada dan Prasarana

Untuk menjamin keamanan operasional, pihak Kementerian Perhubungan terus memastikan keandalan sarana dan prasarana perkeretaapian melalui serangkaian pengecekan teknis serta rampcheck rutin. Langkah preventif ini diambil secara ketat demi menjaga keselamatan jiwa masyarakat yang memilih memanfaatkan jasa kereta api selama masa libur panjang akhir tahun berlangsung.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya menekankan bahwa keselamatan mutlak harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Angkutan Natal dua ribu dua puluh enam dan Tahun Baru dua ribu dua puluh tujuh. Penekanan ini mencakup kesiapan total yang meliputi ketersediaan armada, kualitas prasarana, kompetensi petugas, serta sistem pengawasan yang menyeluruh.

Advertisement

Koordinasi Pemangku Kepentingan Transportasi

Kementerian Perhubungan terus memperkuat koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa penyelenggaraan libur akhir tahun dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti. Kemenhub menegaskan bahwa seluruh persiapan yang matang harus mampu menjawab kepercayaan publik agar setiap perjalanan berlangsung aman, selamat, tertib, dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh pengguna jasa.

Penyelenggaraan sistem transportasi massal pada periode puncak seperti ini menuntut sinergi yang kuat antara regulator, operator, dan pihak terkait lainnya. Dengan implementasi program Motor Gratis dan stimulus diskon tarif, pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan memastikan kenyamanan seluruh warga negara selama berlibur.