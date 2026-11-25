Kementerian Perhubungan menyiapkan 40.000 tiket gratis serta diskon besar-besaran untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2026 hingga 2027.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Langkah ini mencakup penguatan armada, fasilitas pelabuhan, serta program stimulus berupa diskon dan tiket gratis untuk meringankan biaya perjalanan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, menegaskan bahwa kesiapan angkutan laut dan penyeberangan harus dilakukan secara responsif dan antisipatif. Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kepadatan dan menyiapkan mitigasi sebelum permasalahan terjadi di lapangan.

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Kesiapan Operasi Posko dan Koordinasi

Pemerintah telah menggelar Rapat Koordinasi Angkutan Perairan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Jakarta pada Selasa, 24 November 2026. Rapat ini melibatkan perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan SAR Nasional (Basarnas), serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut di Indonesia.

Heru Santoso, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut, menjelaskan bahwa setiap unit pelaksana teknis akan membentuk Posko Penyelenggaraan Angkutan Perairan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di wilayah kerjanya masing-masing. Posko ini akan beroperasi mulai 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027 untuk mengoptimalkan pemantauan dan pengendalian operasional angkutan.

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Diskon Tiket dan Program Stimulus Harga

Dalam mendukung program stimulus transportasi perairan, pemerintah menawarkan diskon tiket angkutan laut sebesar 30 persen untuk kapal penumpang. Program diskon ini berlaku mulai 17 Desember 2026 sampai dengan 10 Januari 2027 untuk mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat.

Sementara itu, untuk angkutan penyeberangan, stimulus diberikan melalui diskon 100 persen atas komponen tarif jasa kepelabuhanan. Potongan ini setara dengan 21,11 persen dari total tarif tiket penyeberangan dan direncanakan tersebar di 14 lokasi. Program stimulus penyeberangan dilaksanakan pada periode 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Tiket Gratis dan Target Penumpang

Sebagai wujud dukungan nyata, pemerintah menyiapkan program tiket gratis angkutan laut yang menjangkau 40 ribu penumpang. Program ini akan melayani 102 ruas penerbangan laut, dengan tanggal pendaftaran dan verifikasi masih menunggu mekanisme dari operator yang ditunjuk dan akan diumumkan kemudian.

Penyiapan 40 ribu tiket gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan aksesibilitas transportasi perairan bagi masyarakat yang bepergian pulang kampung atau berlibur di tengah tingginya permintaan selama akhir tahun.

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Data Mobilitas dan Prioritas Keselamatan

Evaluasi terhadap periode Natal dan Tahun Baru sebelumnya menunjukkan mobilitas masyarakat melalui transportasi perairan yang signifikan. Pada periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026, angkutan laut mencatat realisasi penumpang sebanyak 2,5 juta orang dengan angka yang menunjukkan tren peningkatan.

Sedangkan untuk angkutan penyeberangan, tercatat sebanyak 20.415 trip perjalanan dengan jumlah penumpang mencapai sekitar 3,14 juta orang. Data ini menjadi perhatian penting bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan kesiapan armada dan fasilitas pelabuhan guna menghindari kepadatan.

Heru Santoso menekankan bahwa kesiapan operasional harus didukung oleh pengawasan ketat terhadap kelaiklautan kapal dan kesiapan fasilitas pelabuhan. Koordinasi dengan BMKG dan Basarnas juga menjadi prioritas untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem maupun kondisi darurat di perairan demi keamanan penumpang.

Integrasi seluruh pemangku kepentingan dinilai krusial untuk mengidentifikasi risiko secara cepat dan terkoordinasi. Heru berharap seluruh langkah antisipasi ini dapat memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan selama Natal dan Tahun Baru dengan aman, selamat, tertib, dan nyaman.