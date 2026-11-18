Kementerian Perhubungan memproyeksikan 5,19 juta penumpang pesawat saat Nataru 2026-2027. Bandara Soetta menjadi pusat mobilitas dengan dukungan stimulus pajak untuk turunkan harga tiket.

Kementerian Perhubungan merevisi proyeksi mobilitas udara nasional untuk periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2026 hingga 2027. Berdasarkan hasil survei terbaru dari Badan Kebijakan Transportasi (BKT), pergerakan penumpang pesawat diperkirakan mencapai angka 5,19 juta orang. Data ini menunjukkan bahwa sekitar 4,06% dari total 127,78 juta masyarakat yang diprediksi melakukan perjalanan ke luar kota pada akhir tahun akan menggunakan transportasi udara.

Proyeksi ini menjadi acuan penting bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam menyusun strategi penyelenggaraan Angkutan Udara Nataru. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menegaskan bahwa data survei ini krusial untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas dan memastikan layanan penerbangan tetap aman, nyaman, dan lancar. Kesiapan operasional ini harus memenuhi standar keselamatan tinggi mengingat intensitas perjalanan yang sangat padat.

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Peran Dominan Bandara Soetta dalam Arus Nataru

Bandara Soekarno-Hatta di Banten ditetapkan sebagai titik keberangkatan dan kedatangan paling sibuk selama periode libur akhir tahun. Untuk arus keberangkatan, bandara ini diproyeksikan melayani 824.760 penumpang, yang berkontribusi 15,9% dari total pergerakan penumpang pesawat di seluruh Indonesia. Angka ini menempatkan Soetta sebagai poros utama konektivitas nasional yang memerlukan manajemen kapasitas bandara yang ketat.

Posisi bandara tersibuk berikutnya diduduki oleh Bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan dengan proyeksi 288.440 penumpang keberangkatan. Berikutnya adalah Bandara Kualanamu di Sumatera Utara dengan 271.740 orang, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Kalimantan Timur dengan 265.170 orang, dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Sumatera Selatan dengan 232.500 orang. Urutan ini mencerminkan pola distribusi perjalanan antar-island yang seimbang namun tetap terkonsentrasi di hub-hub utama.

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Dari sisi kedatangan, Bandara Soekarno-Hatta kembali memimpin dengan estimasi 1,08 juta penumpang atau setara dengan 20,81% dari total kedatangan. Bandara Juanda di Jawa Timur menyusul sebagai destinasi populer dengan 475.760 orang, diikuti Bandara Sultan Hasanuddin dengan 392.430 orang. Sementara itu, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali menampung 365.690 penumpang, dan Bandara Kualanamu kembali muncul di posisi kelima dengan 359.700 orang kedatangan.

Optimalisasi Armada dan Posko Terpadu

Guna menjawab tantangan lonjakan penumpang ini, Kementerian Perhubungan akan mengoperasikan Posko Terpadu Angkutan Udara Nataru selama 19 hari. Masa operasional posko dimulai pada 18 Desember 2026 dan akan ditutup secara resmi pada 6 Januari 2027. Keberadaan posko ini bertujuan untuk memantau secara real-time setiap kendala operasional di lapangan dan segera memberikan solusi koordinatif antar-instansi terkait.

Dari sisi ketersediaan armada, data per 2 November 2026 menunjukkan adanya 549 pesawat penumpang niaga berjadwal di Indonesia. Namun, hanya 352 pesawat yang tercatat dalam kondisi siap operasi atau serviceable. Ketersediaan ini menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan penerbangan domestik selama periode Nataru diperkirakan mencapai sedikitnya 259 pesawat. Rincian kebutuhan tersebut terdiri dari 237 pesawat jenis jet dan 22 pesawat baling-baling atau propeller.

Secara kapasitas total, penerbangan reguler domestik dan internasional diproyeksikan menyediakan 7,81 juta kursi selama 19 hari periode Nataru. Lukman F. Laisa mendorong maskapai penerbangan untuk melakukan penyesuaian kapasitas melalui optimalisasi penerbangan reguler. Maskapai juga diminta menambah penerbangan ekstra pada rute-rute dengan potensi permintaan tinggi, khususnya pada waktu puncak keberangkatan dan arus balik.

Stimulus Pajak untuk Penurunan Harga Tiket

Pemerintah memberikan dukungan signifikan berupa stimulus fiskal untuk menekan harga tiket pesawat selama libur akhir tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2026, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11% untuk jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Kebijakan ini dirancang langsung untuk meringankan beban biaya tiket bagi masyarakat.

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Selain insentif pajak, pemerintah juga memberikan potongan sebesar 50% untuk Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) serta Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U). Potongan ini berlaku di bandara yang dikelola oleh badan usaha bandar udara maupun pemerintah daerah. Pengurangan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 50% juga diterapkan untuk pelayanan jasa kebandarudaraan di bandara yang dikelola unit penyelenggara bandar udara Ditjen Perhubungan Udara.

Kombinasi stimulus tersebut diperkirakan mampu menurunkan harga tiket pesawat sekitar 11% hingga 12%. Kebijakan penentuan harga ini berlaku untuk periode penerbangan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Masa pembelian tiket untuk rute-rute ini telah dibuka sejak 20 Oktober 2026, memungkinkan penumpang untuk merencanakan perjalanan mereka lebih awal.

Walaupun demikian, penurunan harga tiket tidak akan seragam di seluruh rute penerbangan. Besaran diskon yang diterima penumpang bergantung pada struktur tarif, ketersediaan kursi, serta komponen biaya masing-masing penerbangan. Lukman berharap masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan stimulus ini dengan merencanakan perjalanan dan melakukan pembelian tiket lebih awal untuk mendapatkan harga terbaik.

Berdasarkan survei BKT, puncak keberangkatan masyarakat untuk seluruh moda transportasi diperkirakan terjadi pada 24 Desember 2026. Pada hari tersebut, volume perjalanan diproyeksikan mencapai 20,95 juta orang. Tanggal ini menjadi momen kritis bagi semua stakeholder transportasi untuk memastikan kelancaran distribusi masyarakat menuju tujuan liburan mereka di akhir tahun.