Kemenhub Perkuat Tata Kelola Perekrutan Pelaut Indonesia di Singapura Melalui Technical Briefing

Kementerian Perhubungan memperkuat perlindungan dan tata kelola pelaut Indonesia di Singapura melalui kolaborasi dengan KBRI Singapura dan PT Bank Mandiri. Kegiatan ini fokus pada kepatuhan regulasi, penyelesaian isu penyijilan feri, dan peningkatan kesejahteraan maritim nasional di tengah potensi besar sumber daya manusia pelaut Indonesia.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara resmi memperkuat strategi tata kelola perekrutan dan perlindungan bagi tenaga kerja pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri, dengan fokus khusus pada negara tetangga Singapura.

Upaya strategis ini diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Technical Briefing mengenai Regulasi dan Persyaratan Kepelautan untuk Bekerja di Atas Kapal, yang diselenggarakan oleh Atase Perhubungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura berkolaborasi dengan PT Bank Mandiri perwakilan Singapura. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa proses penempatan pelaut berjalan secara aman, transparan, dan adil, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja maritim Indonesia di kancah internasional.

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Penguatan Regulasi Kepelautan Indonesia

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi kepelautan nasional adalah hal yang sangat krusial. Latar belakang dari penguatan regulasi ini adalah masih ditemukannya beberapa praktik perekrutan awak kapal Indonesia oleh pemilik atau operator kapal di Singapura yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Selain itu, terdapat kendala teknis dalam proses penyijilan atau sign on dan sign off bagi awak kapal yang beroperasi pada rute feri penumpang antara Indonesia dan Singapura.

Pemenuhan persyaratan kompetensi, kualifikasi, dan kelengkapan administrasi diakui sebagai bagian integral dalam memastikan tertibnya proses perekrutan serta memberikan perlindungan hukum bagi pelaut Indonesia. Indonesia memegang peranan strategis sebagai salah satu penyedia sumber daya manusia pelaut terbesar di dunia dengan jumlah pelaut aktif yang mencapai lebih dari satu juta lima ratus ribu orang.

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Potensi Sumber Daya Pelaut Indonesia

Potensi sumber daya manusia ini didukung oleh ekosistem pendidikan dan pelatihan kemaritiman yang matang, dengan lebih dari seratus lembaga pendidikan dan pelatihan yang masing-masing menghasilkan sekitar tiga ribu lulusan taruna setiap tahunnya. Hal ini menciptakan basis talenta yang sangat besar dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan daya saing tersebut, diperlukan tata kelola perekrutan dan penempatan yang baik dan berstandar internasional.

Posisi Singapura sebagai salah satu pusat maritim dunia menawarkan peluang kerja yang sangat potensial bagi para pelaut Indonesia. Atase Perhubungan KBRI Singapura memainkan peran vital dalam melayani sekitar enam ribu pelaut Indonesia setiap tahun melalui berbagai layanan seperti penerbitan dan pembaruan Buku Pelaut, fasilitasi proses sign on dan sign off, serta pendampingan dalam penyelesaian berbagai permasalahan kepelautan yang timbul.

Isu Krusial Perekrutan Pelaut

Kegiatan teknis briefing ini membahas tiga isu krusial yang menjadi perhatian bersama, yaitu praktik perekrutan awak kapal Indonesia yang dilakukan tanpa melalui keagenan pengawakan kapal sesuai ketentuan, belum tersedianya pengaturan khusus mengenai persyaratan dan kualifikasi awak kapal untuk pengoperasian kapal jenis Wing in Ground di Indonesia, serta adanya usulan untuk memberikan kemudahan penyijilan bagi awak kapal feri penumpang rute Indonesia-Singapura yang melakukan rotasi kapal dalam satu perusahaan yang sama. Sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi dalam kegiatan briefing tersebut, Atase Perhubungan KBRI Singapura berkomitmen untuk melakukan sosialisasi dan familiarisasi secara bertahap terhadap para pemilik dan operator kapal di Singapura.

Langkah ini juga mencakup penerapan pembatasan penyijilan bagi awak kapal yang belum memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Pada sisi regulasi domestik, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan ditugaskan untuk menyiapkan Peraturan Menteri Perhubungan terkait dengan pengoperasian kapal Wing in Ground, serta menyusun Standar Operasional Prosedur bagi Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk memfasilitasi proses sign on dan sign off bagi awak kapal feri penumpang yang melakukan rotasi dalam satu perusahaan.

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Harapan Atase Perhubungan KBRI

Atase Perhubungan KBRI Singapura, Wahyu Ardhianto, mendorong peningkatan pemahaman dan kepatuhan para pemilik serta operator kapal terhadap regulasi kepelautan Indonesia. Ia berharap bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran kolektif sehingga proses perekrutan dan penempatan pelaut Indonesia dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menyoroti komitmen kuat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk meningkatkan tata kelola perekrutan melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Upaya holistik ini diharapkan dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional, sekaligus memperkuat daya saing dan memperluas kesempatan kerja pelaut Indonesia di industri pelayaran internasional, sehingga kesejahteraan mereka dapat terjamin dengan lebih baik di seluruh dunia.