Kemenhub Perkuat Keselamatan Penerbangan Melalui Pelatihan Mitigasi Satwa Liar Regional

Kementerian Perhubungan bersama sembilan negara Asia Tenggara menggelar pelatihan manajemen risiko satwa liar di Jakarta untuk meningkatkan standar keselamatan penerbangan regional.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, telah menginisiasi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem keselamatan penerbangan di kawasan Asia Tenggara. Inisiatif ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan regional yang berfokus pada manajemen risiko terintegrasi terkait satwa liar di area bandar udara. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah terhadap keamanan operasional transportasi udara yang melibatkan kolaborasi multinasional.

Putu Eka Cahyadhi, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dari Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, menegaskan bahwa pendekatan berbasis risiko adalah kunci utama dalam menangani tantangan keselamatan penerbangan kontemporer. Ia menyampaikan hal tersebut saat memimpin pembukaan acara di Jakarta pada Rabu, tanggal 4 November 2026, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pelatihan internasional bergengsi. Kolaborasi antar-negara dinilai sangat krusial karena isu bahaya satwa liar tidak mengenal batas administratif negara dan memerlukan penanganan sistematis yang terkoordinasi.

Also read Kemenhub siapkan pemeriksa kapal berkualitas jelang Natal-Tahun Baru

Mekanisme Pelatihan Manajemen Risiko Terintegrasi

Pelatihan bertajuk COSCAP-SEA and WBA Training on Integrated Wildlife Risk Management berlangsung selama lima hari penuh, dimulai dari tanggal 2 hingga 6 November 2026. Acara ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh ICAO Cooperative Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness Programme - South East Asia (COSCAP-SEA) serta World Birdstrike Association (WBA). Mekanisme pembelajaran dirancang khusus untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana mengelola potensi bahaya yang ditimbulkan oleh interaksi antara aktivitas penerbangan dengan fauna liar di sekitar bandara.

Sebanyak 50 peserta ahli dari sembilan negara anggota ASEAN hadir untuk mengikuti sesi intensif ini. Delegasi peserta terdiri dari perwakilan resmi dari Indonesia, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, Kamboja, dan Filipina. Kehadiran delegasi dari berbagai negara ini menunjukkan tingginya tingkat urgensi dan kesadaran bersama akan pentingnya standarisasi prosedur mitigasi risiko satwa liar di seluruh infrastruktur bandar udara di wilayah Asia Tenggara.

Advertisement

Dampak Geografis Indonesia Terhadap Strategi Mitigasi

Indonesia menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan risiko satwa liar akibat karakteristik geografisnya sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman ekosistem yang tinggi. Banyak bandar udara di Indonesia berlokasi berdekatan dengan kawasan pesisir, lahan basah, hutan tropis, lahan pertanian, serta wilayah perkotaan yang padat. Kondisi lingkungan ini menciptakan habitat alami bagi berbagai spesies burung, termasuk burung migran, yang meningkatkan frekuensi potensi konflik dengan operasi pesawat terbang.

Putu Eka Cahyadhi menjelaskan bahwa strategi mitigasi tidak boleh sekadar mengandalkan tindakan pengusiran atau pengendalian fisik satwa secara reaktif. Diperlukan pemahaman mendalam tentang pola aktivitas satwa dan potensi bahaya spesifik yang mereka bawa. Langkah-langkah mitigasi harus diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan agar benar-benar efektif dalam mengurangi risiko, bukan hanya bersifat sementara. Pendekatan proaktif ini esensial untuk menjaga integritas keselamatan penerbangan jangka panjang.

Data ICAO dan Komitmen Pengawasan Berbasis Risiko

Analisis terbaru dari Asia-Pacific Regional Aviation Safety Plan (AP-RASP) periode 2026-2028 mengungkap fakta penting mengenai tren keselamatan di kawasan Asia Pasifik. Data dari ICAO yang menganalisis National Aviation Safety Plan (NASP) dari 14 negara atau administrasi menunjukkan bahwa 12 entitas mengidentifikasi risiko keselamatan operasional tambahan di luar kategori risiko tinggi global (G-HRCs). Di antara risiko-risiko tambahan tersebut, risiko Bird/Wildlife Strike atau tabrakan dengan burung dan satwa liar muncul sebagai ancaman paling dominan yang diidentifikasi oleh delapan negara atau administrasi.

Temuan statistik ini menegaskan bahwa bahaya satwa liar masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian ekstra, terutama pada fase kritis penerbangan seperti saat lepas landas dan mendarat. Meskipun tidak semua kejadian tabrakan mengakibatkan kecelakaan fatal, potensi risikonya tetap signifikan dan harus diantisipasi dengan ketat. Putu Eka Cahyadhi, yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa selaku Ketua COSCAP-SEA, menekankan bahwa pengelolaan risiko ini harus menjadi bagian integral dari sistem keselamatan penerbangan nasional setiap negara.

Advertisement

Evaluasi Lapangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta

Untuk memperdalam pemahaman teoritis menjadi aplikasi praktis, pelatihan dilengkapi dengan kunjungan lapangan langsung ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang, Indonesia. Peserta berkesempatan mengamati secara real-time kondisi lingkungan bandara dan mengidentifikasi potensi bahaya satwa liar yang ada di sekitar area operasional. Kunjungan ini memungkinkan para ahli dari berbagai negara untuk mempelajari penerapan langkah mitigasi dan pengendalian risiko yang sedang dijalankan oleh otoritas bandara setempat.

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Udara berkomitmen penuh untuk terus memperkuat kerja sama regional, mendorong pengawasan yang lebih ketat berbasis data risiko, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keselamatan penerbangan secara berkelanjutan. Upaya kolektif ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi potensi gangguan operasional pesawat, sehingga masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara dapat memperoleh layanan yang semakin aman, lancar, dan terpercaya di masa depan.