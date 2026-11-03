Kemenhub Panggil Pemilik Truk Molen B 9548 MV Penyebab Kecelakaan Bekasi

Kementerian Perhubungan memanggil pemilik truk molen B 9548 MV setelah temuan tidak uji KIR enam tahun terkait kecelakaan fatal di Bekasi. Tindakan ini menyertakan pembinaan SMK PAU.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia resmi menyatakan akan memanggil perusahaan operator yang mengelola truk molen B 9548 MV. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut administratif atas temuan serius mengenai ketidakpatuhan jadwal pemeriksaan teknis kendaraan tersebut. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengonfirmasi langkah tegas ini untuk memastikan pertanggungjawaban hukum dan administratif dari pihak perusahaan pengelola armada.

Riwayat Tidak Uji KIR Selama Enam Tahun

Investasi internal Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengungkap fakta bahwa truk molen bermotor B 9548 MV telah gagal menjalani Uji Kelayakan dan Keselamatan atau Uji KIR selama periode enam tahun berturut-turut. Keberadaan kendaraan operasional tersebut di jalan raya tanpa sertifikat laik jalan yang valid merupakan pelanggaran berat terhadap regulasi keselamatan transportasi darat. Aan Suhanan menegaskan bahwa pemanggilan perusahaan bertujuan utama untuk meminta klarifikasi resmi mengenai mengapa pemeriksaan berkala yang diwajibkan oleh negara berhasil diabaikan selama kurun waktu tersebut.

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Komitmen Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan

Selain meminta penjelasan tertulis dan tatap muka dari manajemen perusahaan, Kementerian Perhubungan berencana memberikan pembinaan intensif terkait kewajiban pengujian berkala. Aan Suhanan menjelaskan bahwa pihaknya akan mengingatkan dan mendesak perusahaan untuk segera mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum atau SMK PAU secara ketat. Langkah ini dirancang untuk menciptakan budaya keselamatan yang berkelanjutan dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Pembinaan ini akan menjadi syarat utama dalam pemantauan kepatuhan operasional armada perusahaan tersebut ke depannya.

Mekanisme Kecelakaan di Jalan Cut Mutia

Insiden fatal ini terjadi pada Minggu tanggal 1 November 2026 di Jalan Cut Mutia, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kronologi menunjukkan bahwa truk bermuatan semen tersebut melaju dari arah Universitas Muhammadiyah Indonesia menuju Rawa Panjang. Saat melewati jalan menurun di jembatan depan kampus BSI, pengemudi kehilangan kendali atas kendaraan. Iptu Rojali dari Satlantas Polres Metro Bekasi Kota menjelaskan bahwa pengemudi melaporkan gangguan sistem pengereman sebagai penyebab utama hilangnya kontrol atas kendaraan berat tersebut.

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Dampak Kemanusiaan dan Respons Medis

Truk tersebut menabrak sekumpulan orang yang sedang menunggu bus di halte umum, menewaskan enam korban di tempat kejadian. Enam korban lainnya mengalami luka-luka parah dan segera dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Korban meninggal dunia dibawa ke RS Siloam Rawa Panjang dan RSUD Kota Bekasi untuk tindakan lebih lanjut. Sementara itu, para korban luka-luka, yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dirawat di RS Juwita dan RS Siloam Rawa Panjang. Pengemudi truk telah diamankan oleh kepolisian untuk menjalani proses pemeriksaan dan interogasi lebih lanjut.

Penyidikan Terpadu dan Langkah Selanjutnya

Kasus ini kini berada dalam tahap penyidikan terpadu yang melibatkan kepolisian, Dinas Perhubungan setempat, serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Semua pihak bekerja sama untuk menelusuri akar penyebab teknis dan administratif dari kegagalan sistem rem serta kelalaian perusahaan dalam pemeliharaan armada. Upaya menabrakkan kendaraan ke tembok gerbang kampus seperti yang dilakukan pengemudi dinilai gagal karena sistem pengereman total tidak berfungsi. Penjelasan dari pihak perusahaan terkait ketidaklengkapan dokumen KIR akan menjadi titik fokus utama dalam evaluasi keamanan transportasi darat di wilayah Jabodetabek.