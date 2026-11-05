Kemenhub Jamin Layanan Penerbangan Kuala Pembuang Tetap Lancar Setelah Kecelakaan Helikopter TNI AD

Kemenhub memastikan fasilitas Bandar Udara Kuala Pembuang siap mendukung evakuasi korban kecelakaan helikopter Mi-17V5 tanpa mengganggu jadwal penerbangan perintis untuk masyarakat.

Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menegaskan bahwa operasional penerbangan di Bandara Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah, tetap berjalan normal. Jaminan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, di Jakarta pada Kamis, 6 November. Penegasan tersebut diberikan demi menenangkan publik terkait penanganan insiden kecelakaan helikopter TNI Angkatan Darat yang terjadi baru-baru ini.

Kesiapan Fasilitas Bandara Kuala Pembuang

Pihak Kemenhub memastikan bahwa seluruh fasilitas dan layanan di Bandar Udara Kuala Pembuang telah disiapkan secara matang. Tujuannya adalah agar proses penanganan kejadian darurat dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Proses evakuasi korban dan pemulangan jenazah menjadi prioritas utama dalam penanganan kejadian ini.

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Sekaligus, Kemenhub menekankan bahwa kelancaran pelayanan penerbangan kepada masyarakat tidak boleh terabaikan. Bandara tetap beroperasi untuk melayani penumpang dengan jadwal yang telah ditentukan. Manajemen bandara menyesuaikan prosedur agar tidak terjadi gangguan pada rute penerbangan perintis yang menjadi tumpuan warga lokal.

Detail Kecelakaan Helikopter Mi-17V5

Kecelakaan tersebut melibatkan helikopter jenis Mi-17V5 dengan nomor registrasi HA-5235. Pesawat ini dioperasikan oleh Pusat Penerbangan Angkatan Darat atau dikenal sebagai Penerbad TNI AD. Helikopter sedang menjalankan misi penting yaitu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

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Kawasan tempat kejadian adalah Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Kecelakaan terjadi pada Rabu, 4 November. Misi pemadaman ini sangat krusial untuk melindungi ekosistem hutan dari dampak buruk kebakaran yang meluas di wilayah tersebut.

Proses Evakuasi Jenazah Korban

Tim gabungan berhasil mengevakuasi satu jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kuala Pembuang pada Rabu malam. Proses ini dilakukan dengan segera untuk memastikan penanganan medis dan administrasi berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Langkah ini menunjukkan respons cepat dari instansi yang terlibat.

Sementara itu, evakuasi untuk jenazah kedua masih dalam tahap proses. Tim pencarian dan penyelamatan terus bekerja untuk memastikan semua korban dapat ditemukan dan dipulangkan dengan terhormat. Koordinasi antar instansi menjadi kunci keberhasilan dalam setiap tahapan evakuasi.

Dampak Operasional dan Langkah Selanjutnya

Pengelola Bandara Kuala Pembuang telah melakukan penyesuaian alur pergerakan penumpang. Posisi parkir pesawat atau parking stand juga diatur ulang demi kelancaran aktivitas. Penyesuaian ini bertujuan agar proses penanganan jenazah tidak mengganggu aktivitas penumpang lainnya.

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Dua jenazah yang telah selesai menjalani proses di RSUD Kuala Pembuang telah dikirim ke Semarang. Pengiriman dilakukan menggunakan pesawat CASA 212 dengan registrasi A-9035 milik TNI Angkatan Darat. Pesawat ini membawa jenazah dari Bandar Udara Kuala Pembuang menuju kota tujuan.

Koordinasi Instansi Terkait

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait. Tim bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat, Basarnas, AirNav Indonesia, dan pengelola bandara. Koordinasi ini memastikan setiap pihak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik.

Informasi resmi mengenai kondisi korban dan penyebab kecelakaan menjadi kewenangan instansi terkait. Kemenhub mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Publik diminta mengikuti perkembangan berita melalui sumber resmi yang kredibel.