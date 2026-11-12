Kemenhub dan Kemenag Raih Penghargaan Apresiasi Pemda 2026 Batch III

Pemerintah Daerah Kalimantan Utara dan Dinas Kependudukan menerima penghargaan dalam Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch III di Medan.

Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera resmi diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (11/11) malam di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, Sumatera Utara. Upacara penghargaan ini menjadi bagian dari upaya sistematis Kementerian dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia melalui mekanisme penilaian yang ketat berbasis indikator kinerja dan capaian pembangunan konkret.

Proses Seleksi dan Fokus Penilaian Baru

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Batch III memiliki kriteria evaluasi yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan gelaran-gelaran sebelumnya dalam rangkaian Apresiasi Pemda 2026. Tim penilai Kementerian Dalam Negeri menyoroti tiga aspek utama yang menjadi fokus utama penilaian pada tahap ini, yaitu kepemimpinan kepala daerah dalam membangun sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kualitas dan akurasi pelayanan administrasi kependudukan serta pencatatan sipil, serta kemampuan pengawasan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

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Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa kualitas layanan administrasi kependudukan atau Dukcapil merupakan salah satu wujud kehadiran negara yang paling dekat dan langsung dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, seluruh instansi pemerintahan di bawah kementerian yang dipimpinnya harus terus mengarahkan proses birokrasi agar semakin mudah diakses, bersikap ramah, dan memberikan pengalaman pelayanan yang manusiawi bagi setiap warga negara.

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Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh Pemerintah Daerah untuk terus mengoptimalkan potensi ekonomi wilayah masing-masing serta konsolidasi pemerintahan daerah. Langkah konkret selanjutnya adalah implementasi standar pelayanan yang lebih tinggi dan evaluasi berkala terhadap capaian indikator pembangunan di tingkat daerah untuk memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dan inklusif.